Lugones salió al cruce de los antivacunas: "Las vacunas previenen enfermedades graves"

El ministro de Salud, Mario Lugones sostuvo que las vacunas “previenen enfermedades graves”, a horas de la jornada prevista en la Cámara de Diputados de la Nación que buscará concentrar los discursos antivacunas bajo el lema “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la diputada del PRO Marilú Quiróz fue quien organizó el conversatorio por el que diversas organizaciones de salud se pronunciaron en contra ya que daría lugar a discursos negacionistas.

En este marco, Lugones afirmó que “el Calendario Nacional de Vacunación contiene vacunas que se sostienen en evidencia científica y en décadas de uso seguro” y añadió: “Cada vacuna incluida pasó por evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad y eficacia”.

“El Ministerio de Salud de la Nación distribuye todas las vacunas del Calendario y puso en marcha herramientas como el Tablero de Monitoreo para fortalecer las coberturas. La aplicación es tarea de cada jurisdicción, el compromiso es compartido: proteger a los chicos es una responsabilidad de todos”, concluyó el funcionario.

Con información de Noticias Argentinas