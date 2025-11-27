El sospechoso afgano del tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D. C. trabajaba anteriormente con la CIA en Afganistán, afirma el director de la Central de Inteligencia.
“Un boceto perdido de Miguel Ángel” será subastado por una suma millonaria
Christie’s confirmó la autoría del dibujo, un estudio para la Capilla Sixtina de apenas 12 centímetros realizado en tiza roja. La pieza, extremadamente rara, se rematará en febrero en Nueva York.El Mundo27/11/2025
Un raro boceto atribuido a Miguel Ángel y realizado como estudio para los frescos de la Capilla Sixtina será subastado en febrero por la casa Christie’s en Nueva York, con estimaciones que superan los 2 millones de dólares.
El dibujo, hecho con tiza roja y de apenas 12 centímetros, fue identificado por la especialista en arte renacentista de Christie’s, Gida Damen, durante una consulta online.
La experta reconoció rasgos característicos del maestro florentino y, aunque inicialmente se mostró escéptica por la frecuencia de consultas sobre supuestas obras de grandes nombres del Renacimiento, decidió avanzar con un análisis técnico y una investigación de procedencia.
Tras confirmar la autoría, Christie’s destacó que se trata de una pieza excepcional. Según la revista ART News, Miguel Ángel produjo miles de bocetos previos durante la preparación de la Sixtina, pero solo un número muy reducido ha sobrevivido, en su mayoría en colecciones privadas.
La casa de subastas presentará la obra al público en las próximas semanas antes de su remate, previsto para febrero en Nueva York, donde podría alcanzar una cifra récord dada su rareza y su conexión directa con uno de los proyectos artísticos más influyentes de la historia.
El presidente francés presentó un nuevo servicio militar voluntario que comenzará a funcionar en 2026 y que busca reforzar la capacidad de defensa del país ante un escenario internacional marcado por la amenaza de Rusia.
Hallan un cuerpo en la costa de Chile y analizan si es el joven argentino desaparecidoEl Mundo27/11/2025
La Armada chilena encontró un cadáver durante un patrullaje en Coquimbo. Será sometido a estudios del Servicio Médico Legal para determinar si corresponde a Alejandro Cabrera Iturriaga.
Delcy Rodríguez afirmó que Washington mantiene una estrategia histórica para controlar los recursos energéticos venezolanos y denunció el despliegue naval en el Caribe.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Brasil formalizó cargos contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro por presuntamente obstaculizar la causa judicial por intento de golpe de Estado que implicó la condena de su padre.
Bolivia elimina el Impuesto a las Grandes Fortunas: "Generó un aislamiento económico"El Mundo27/11/2025
El presidente Rodrigo Paz defendió la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, alegando que el tributo provocó un "aislamiento económico".
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
“Solar Pack”: Estudiantes quijaneños diseñaron una mochila con panel solar y ganaron reconocimiento nacionalCiencia & Tecnología26/11/2025
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.