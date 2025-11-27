El sospechoso afgano del tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D. C. trabajaba anteriormente con la CIA en Afganistán, afirma el director de la Central de Inteligencia.
Bolivia elimina el Impuesto a las Grandes Fortunas: "Generó un aislamiento económico"
El presidente Rodrigo Paz defendió la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, alegando que el tributo provocó un "aislamiento económico".El Mundo27/11/2025
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron un aislamiento económico en el país y alejaron tanto la inversión nacional como extranjera.
“(Esas divisas) se fueron al exterior porque la plata, si no la respetas para reinvertir, se va. Por eso nos hemos convertido (a Bolivia) en una isla, nadie quiere invertir”, sostuvo el mandatario.
En un acto con trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Cochabamba, defendió la reciente decisión de su administración de eliminar este impuesto, introducido durante el anterior mandato de Luis Arce.
Paz relató que la intención original de este tributo era redistribuir recursos de los sectores con mayores ingresos, pero sostuvo que no cumplió esa expectativa. Según su visión, algunas normativas de gobiernos precedentes provocaron un éxodo de capitales, calculando que en los últimos seis o siete años se trasladaron alrededor de 7.000 millones de dólares fuera del país.
El mandatario mencionó como ejemplo que comerciantes de El Alto, aunque mantienen sus actividades en Bolivia, prefieren depositar su dinero en el extranjero, en especial en Chile. En ese sentido, remarcó que la recaudación por este impuesto fue baja y que en en los últimos tres años se registró una fuga de 2.500 millones de dólares.
Paz manifestó la importancia de que esos recursos regresen al país, ya que su reinversión contribuiría al empleo y a la actividad económica. Por este motivo, consideró insuficiente la inversión extranjera directa registrada este año, cifra que ubicó en los 247 millones de dólares.
El impuesto a las grandes fortunas, impuesto a partir de 2020 y dirigido a patrimonios superiores a 4,3 millones de dólares, aportó oficialmente unos 137 millones de dólares en cinco años.
La administración de Paz también informó que enviará al Parlamento iniciativas para eliminar otros gravámenes, como los aplicados a transacciones financieras, juegos de azar y promociones empresariales, argumentando que su peso en la recaudación es menor al 1% y que no compensan el costo de su gestión ni la pérdida de confianza para los inversionistas.
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, insistió en que esos impuestos motivaron fugas de capital y un bajo interés de inversión internacional. Además, el Ejecutivo adelantó que buscará ajustar el Presupuesto General del Estado para 2026, con la meta de reducir el gasto público en al menos un 30%.
El funcionario informó el martes sobre la decisión de suprimir cuatro impuestos: el impuesto a las transferencias financieras (ITF), el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto al juego y el tributo a las promociones empresariales. La medida formaría parte de un paquete orientado a estabilizar la economía.
Espinoza explicó que el gravamen a las grandes fortunas generó la salida de capitales del país y desalentó la inversión extranjera, y organizaciones empresariales expresaron su respaldo a la eliminación de estos tributos. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en un comunicado, calificó los impuestos como “regresivos e innecesarios”, y señaló que perjudicaron la economía y frenaron la inversión.
El gobierno de Rodrigo Paz afirmó que la eliminación de los cuatro impuestos y la reducción del 30% en el gasto público, prevista en la reforma al Presupuesto General del Estado, marcan el inicio de una serie de medidas que se implementarán de manera progresiva hasta marzo. Espinoza, señaló que estas acciones buscan sentar las bases para la recuperación de la economía.
Con información de EFE
El presidente francés presentó un nuevo servicio militar voluntario que comenzará a funcionar en 2026 y que busca reforzar la capacidad de defensa del país ante un escenario internacional marcado por la amenaza de Rusia.
Hallan un cuerpo en la costa de Chile y analizan si es el joven argentino desaparecidoEl Mundo27/11/2025
La Armada chilena encontró un cadáver durante un patrullaje en Coquimbo. Será sometido a estudios del Servicio Médico Legal para determinar si corresponde a Alejandro Cabrera Iturriaga.
Delcy Rodríguez afirmó que Washington mantiene una estrategia histórica para controlar los recursos energéticos venezolanos y denunció el despliegue naval en el Caribe.
Christie’s confirmó la autoría del dibujo, un estudio para la Capilla Sixtina de apenas 12 centímetros realizado en tiza roja. La pieza, extremadamente rara, se rematará en febrero en Nueva York.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Brasil formalizó cargos contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro por presuntamente obstaculizar la causa judicial por intento de golpe de Estado que implicó la condena de su padre.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
“Solar Pack”: Estudiantes quijaneños diseñaron una mochila con panel solar y ganaron reconocimiento nacionalCiencia & Tecnología26/11/2025
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.