La Policía Civil actuó en el Complexo da Maré para evitar enfrentamientos entre narcotraficantes; un alumno de 12 años recibió un disparo en el patio de su escuela.
Lula celebró encarcelamiento de Bolsonaro como “lección de democracia”
El presidente de Brasil destacó que la justicia actuó con firmeza al condenar a su antecesor por planear un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.El Mundo27/11/2025
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva consideró este miércoles que Brasil dio una “lección de democracia al mundo” con el proceso que condujo a su antecesor Jair Bolsonaro a la cárcel, donde deberá cumplir una condena de 27 años.
Bolsonaro, de 70 años, comenzó a cumplir el martes su histórica condena por planear un intento de golpe de estado para impedir a Lula asumir la presidencia tras perder las elecciones de 2022.
“Este país ayer dio una lección de democracia al mundo”, afirmó Lula durante un acto oficial en Brasilia.
Es la primera vez que la justicia condena a los responsables por una trama golpista en Brasil. En 1964, un golpe de Estado dio inicio a dos décadas de dictadura militar.
“Por lo tanto, estoy feliz, no porque hayan encarcelado a nadie. Estoy feliz porque este país ha demostrado que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su pleno sentido”, agregó el mandatario izquierdista.
La sentencia contra Jair Bolsonaro quedó firme
La corte suprema declaró el martes “firme” la sentencia de Bolsonaro, que permanecerá recluido en la sede policial en Brasilia en una celda especial adaptada como una habitación, con frigobar, aire acondicionado y televisión.
El expresidente (2019-2022) comenzó a cumplir su condena después de que la corte rechazara en noviembre una primera apelación y considerara el martes agotado el tiempo para un segundo recurso.
La defensa protestó la decisión, que calificó de “sorprendente”, y dijo que presentará un nuevo recurso.
“No se amedrentó”
En su primera reacción tras la decisión judicial este miércoles, Lula afirmó que “la justicia brasileña mostró su fuerza, no se amedrentó con las amenazas de afuera”.
El presidente estadounidense Donald Trump denunció meses atrás una “caza de brujas” en contra de su aliado Bolsonaro.
Washington impuso entonces altos aranceles punitivos a Brasil y sancionó a jueces de la corte suprema.
Sin embargo, luego de reunirse con Lula en octubre, Trump retiró buena parte de los aranceles a Brasil.
El diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, se radicó meses atrás en Estados Unidos e impulsó las medidas de Trump para interferir en el juicio contra su padre.
El martes la corte decidió enjuiciarlo por “coacción” a la justicia. Bolsonaro es el cuarto expresidente brasileño preso desde el fin de la dictadura en 1985.
Entre ellos figuran el propio Lula (2003-2010, 2023-actualidad), sentenciado por corrupción pero cuya condena fue anulada posteriormente, y Fernando Collor de Mello (1990-1992), también por corrupción.
Con información de AFP
Seis meses después de su elección, el pontífice inicia una gira de seis días por dos países cargados de significado histórico, espiritual y político.
El Almirante Karam (S43) fue presentado en Itaguaí y el Tonelero (S42) quedó oficialmente operativo. PROSUB entra en su fase clave con el desarrollo del submarino nuclear Álvaro Alberto.
El fuego se inició en andamios de bambú y arrasó tres edificios. Hay 279 personas desaparecidas y un bombero fallecido durante el operativo.
Dos soldados baleados cerca de la Casa Blanca: refuerzan la seguridad en WashingtonEl Mundo27/11/2025
Los guardias nacionales están en estado crítico tras un ataque “dirigido”. El Pentágono sumará 500 militares y ya son más de 2.500 los efectivos desplegados.
Argentina oficializó la candidatura de Rafael Grossi para ser secretario general de la ONUEl Mundo26/11/2025
A través de un comunicado, la Cancillería expresó su respaldo para el actual Director General del OEIA. Cuáles son los puntos clave para la ONU que el diplomático buscará aplicar en caso de ser elegido.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.