Adorni encabezó su primera reunión de Gabinete

Presentó el esquema de seguimiento que aplicará sobre todas las carteras. Milei estuvo presente, pero la conducción del encuentro quedó en manos del funcionario.

Política26/11/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

manuel-adorni-resumen-la-semana

Manuel Adorni encabezó la primera reunión de Gabinete desde que asumió como jefe de Gabinete de Ministros. La reunión inició a las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y contará con la presencia de toda la cúpula del Gobierno, incluyendo los próximos ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Carlos Presti (Defensa).

En el Gobierno la tratan como la primera reunión que preside Adorni pese a que estará el presidente Javier Milei. “Lo va a acompañar”, dijeron fuentes libertarias a Infobae. La premisa será que se traten los avances de los principales temas que se abarcarán en las sesiones extraordinarias del Congreso, pero que después esto desemboque a una segunda parte en la cual Adorni haga una introducción a los ministros y secretarios presidenciales sobre cómo planea hacer el seguimiento de gestión en cada una de las carteras del Gobierno.

“Va a ser una primera reunión introductoria. Se van a tratar algunos temas particulares y después se va a definir la dinámica del Gabinete de acá en adelante”, explicó a Infobae una fuente inobjetable.

Tal y como adelantó Infobae, Adorni dejó trascender que planea hacer una suerte de seguimiento intenso de cada uno de los ministerios para ver si están pudiendo dinamizar las políticas y los objetivos de la gestión como se esperan que hagan para esta segunda parte de la presidencia de Milei. Estas reuniones de Gabinete se van a producir cada 10 días, aproximadamente.

Antes de este encuentro ampliado, Adorni ya había mantenido un encuentro cara a cara con cada uno de los ministros para conocer las particularidades de sus carteras.

 

