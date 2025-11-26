Adorni encabezó su primera reunión de Gabinete

Manuel Adorni encabezó la primera reunión de Gabinete desde que asumió como jefe de Gabinete de Ministros. La reunión inició a las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y contará con la presencia de toda la cúpula del Gobierno, incluyendo los próximos ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Carlos Presti (Defensa).

En el Gobierno la tratan como la primera reunión que preside Adorni pese a que estará el presidente Javier Milei. “Lo va a acompañar”, dijeron fuentes libertarias a Infobae. La premisa será que se traten los avances de los principales temas que se abarcarán en las sesiones extraordinarias del Congreso, pero que después esto desemboque a una segunda parte en la cual Adorni haga una introducción a los ministros y secretarios presidenciales sobre cómo planea hacer el seguimiento de gestión en cada una de las carteras del Gobierno.

“Va a ser una primera reunión introductoria. Se van a tratar algunos temas particulares y después se va a definir la dinámica del Gabinete de acá en adelante”, explicó a Infobae una fuente inobjetable.

Tal y como adelantó Infobae, Adorni dejó trascender que planea hacer una suerte de seguimiento intenso de cada uno de los ministerios para ver si están pudiendo dinamizar las políticas y los objetivos de la gestión como se esperan que hagan para esta segunda parte de la presidencia de Milei. Estas reuniones de Gabinete se van a producir cada 10 días, aproximadamente.

Antes de este encuentro ampliado, Adorni ya había mantenido un encuentro cara a cara con cada uno de los ministros para conocer las particularidades de sus carteras.