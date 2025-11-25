Próximos feriados: diciembre traerá nuevos descansos para los argentinos

El fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, que se extendió hasta este lunes, culminó con un éxodo masivo y un intenso movimiento vehicular en las principales autovías hacia la Ciudad de Buenos Aires. El gran caudal de salida es el reflejo directo del éxito turístico del feriado, que movilizó a 1,69 millones de personas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la empresa Aubasa registró caudales sumamente altos en las Rutas 2 y 11 en dirección a CABA durante la tarde, con picos de 2.181 vehículos por hora pasando por el peaje de Samborombón y 2.217 en la Ruta 11. Las autoridades viales advirtieron sobre demoras significativas a la altura de La Plata debido a un incidente vial.

La magnitud del regreso se explica por los números de CAME: el feriado de cuatro días generó un crecimiento real del 34% en el gasto turístico y Mar del Plata, el epicentro del movimiento, cerró con 158.775 visitantes, siendo el fin de semana largo de noviembre con mayor afluencia desde 2010.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Los argentinos no tendrán que esperar mucho para el próximo descanso. El próximo feriado inamovible es el lunes 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Además, el siguiente feriado de impacto es el jueves 25 de diciembre por Navidad, aunque se aguarda la confirmación oficial del Gobierno sobre si sumará un día no laborable con fines turísticos para extender el asueto.