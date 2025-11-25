Próximos feriados: diciembre traerá nuevos descansos para los argentinos

Un estudio del ITBA detectó que más de cuatro millones de personas podrían estar expuestas a concentraciones que superan los límites de la OMS, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
El fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, que se extendió hasta este lunes, culminó con un éxodo masivo y un intenso movimiento vehicular en las principales autovías hacia la Ciudad de Buenos Aires. El gran caudal de salida es el reflejo directo del éxito turístico del feriado, que movilizó a 1,69 millones de personas.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la empresa Aubasa registró caudales sumamente altos en las Rutas 2 y 11 en dirección a CABA durante la tarde, con picos de 2.181 vehículos por hora pasando por el peaje de Samborombón y 2.217 en la Ruta 11. Las autoridades viales advirtieron sobre demoras significativas a la altura de La Plata debido a un incidente vial.
La magnitud del regreso se explica por los números de CAME: el feriado de cuatro días generó un crecimiento real del 34% en el gasto turístico y Mar del Plata, el epicentro del movimiento, cerró con 158.775 visitantes, siendo el fin de semana largo de noviembre con mayor afluencia desde 2010.
¿Cuándo es el próximo feriado?
Los argentinos no tendrán que esperar mucho para el próximo descanso. El próximo feriado inamovible es el lunes 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Además, el siguiente feriado de impacto es el jueves 25 de diciembre por Navidad, aunque se aguarda la confirmación oficial del Gobierno sobre si sumará un día no laborable con fines turísticos para extender el asueto.
El Ministerio de Salud informó que pasajeros del tramo Retiro-Federación podrían haber estado en contacto con casos confirmados en Uruguay y recomienda estar atentos a síntomas y acudir al efector más cercano.
Una bolsa con extremidades fue localizada en un cañadón, y los investigadores revisan cámaras y rastrillan la zona en busca de más evidencia.
Récord histórico: crece por 11° mes la morosidad en créditos familiares, según el BCRAArgentina25/11/2025
Los datos oficiales confirman la advertencia de Buteler: los incumplimientos siguen subiendo y ya superan el 9% en préstamos personales.
El Gobierno creará la Policía Migratoria para reforzar controles en las fronterasArgentina24/11/2025
De esta manera, la nueva unidad policial reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuerto.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.