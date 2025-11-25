Un estudio del ITBA detectó que más de cuatro millones de personas podrían estar expuestas a concentraciones que superan los límites de la OMS, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Escalofriante hallazgo en Córdoba: Más restos humanos en un basural
Una bolsa con extremidades fue localizada en un cañadón, y los investigadores revisan cámaras y rastrillan la zona en busca de más evidencia.Argentina25/11/2025
Más restos humanos fueron encontrados este lunes por personal de la Policía de Córdoba en un canal, a unos 400 metros de donde se produjeron los primeros hallazgos el pasado 16 de noviembre en el Bario General Urquiza.
Días atrás, un perro llevó hasta la casa de una vecina una bolsa que contenía un muslo humano, por lo que se inició una investigación para determinar de quién se trató en vida y cuáles fueron las causales de muerte.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que este lunes al mediodía, a 400 metros del lugar donde el perro había hallado la bolsa, encontraron otros restos humanos.
En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Distrito 2, Turno 6, a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno,los restos estaban en un canal.
El episodio tuvo lugar en la zona de Alejandro Danel al 4800, donde los efectivos que trabajaban en el área localizaron una bolsa de consorcio que contenía extremidades humanas, arrojada en un cañadón utilizado como basural.
En el operativo actuaron integrantes de la Brigada de Investigaciones, Policía Judicial, División Canes y DUAR, quienes realizaban tareas de rastrillaje programadas en el sector.
Los procedimientos en un basural se prolongarán durante las próximas horas para determinar si hay más evidencia, aunque los escombros y la gran cantidad de residuos dificultan las tareas en esa zona, que permanece preservada y con un cerrojo policial.
Los investigadores analizan cámaras de seguridad de los alrededores para intentar reconstruir el recorrido de las bolsas y establecer quién las arrojó en ese sector.
La causa continúa bajo un fuerte hermetismo mientras se esperan los resultados forenses.
