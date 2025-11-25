Un estudio del ITBA detectó que más de cuatro millones de personas podrían estar expuestas a concentraciones que superan los límites de la OMS, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Alerta en Entre Ríos por posible exposición a sarampión en un ómnibus
El Ministerio de Salud informó que pasajeros del tramo Retiro-Federación podrían haber estado en contacto con casos confirmados en Uruguay y recomienda estar atentos a síntomas y acudir al efector más cercano.Argentina25/11/2025
El Ministerio de Salud de Entre Ríos advirtió a aquellas personas que viajaron en ómnibus por esa provincia que podrían estar expuestas a un brote de sarampión por la confirmación de cuatro casos en Uruguay.
Conforme al comunicado que la cartera sanitaria emitió este lunes y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el 15 de noviembre, un grupo de pasajeros abordó el micro perteneciente a la empresa San José S.R.L., en el tramo Retiro-Federación, con paradas en ciudades entrerrianas.
La Dirección General de Epidemiología, que corresponde al Ministerio encabezado por Mario Lugones, indicó que cualquier usuario que haya estado presente en ese trayecto debe permanecer atento ante la aparición de posibles síntomas, como por ejemplo, tos, secreción nasal, manchas rojas en la piel, fiebre y conjuntivitis.
En este contexto, “se recomienda concurrir de inmediato al efector de salud más cercano usando barbijo, evitando salas de espera y mencionando el antecedente del viaje (contacto de caso confirmado)”, resalta el escrito.
El ómnibus detuvo su marcha en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación, al tiempo que el 16 de noviembre, la familia partió en dirección a Paysandú.
Las autoridades locales aún no reportaron casos sospechosos ni confirmados de sarampión.
El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades, en los cuales puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso causar la muerte.
Se transmite mediante gotas de aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada y el virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas.
