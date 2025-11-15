De Vido recibió a su esposa en la cárcel

La esposa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, denunció una serie de irregularidades y malos tratos durante su visita al Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza, donde el exfuncionario permanece detenido desde la tarde del jueves 13 de noviembre por causa de corrupción.

Según detalló Minnicelli, De Vido no habría tenido acceso a sus pertenencias al momento del ingreso, permaneciendo con una camiseta térmica en condiciones climáticas de altas temperaturas, sin recibir aún su bolso, que estaría bajo revisión.

En un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Minnicelli afirma que la alimentación proporcionada no responde a una dieta apta para personas con diabetes e insulinodependientes: “en el desayuno le dieron cinco panes, lo que significa veneno para él”, señaló.

En la misma línea, denunció que el detenido pidió agua caliente para preparar mate cocido, pero que le fue negada, al igual que el acceso a una ducha. También mencionó que De Vido no puede comunicarse con el exterior debido a que sólo hay un teléfono con tarjeta disponible, cuyo funcionamiento no le fue explicado adecuadamente, y al que se puede acceder solo una vez hasta las 20 horas.

Minnicelli aseguró que su esposo tampoco tiene acceso a su medicación habitual. Ante este panorama, informó que se realizó una presentación judicial y que el juez interviniente ya envió un oficio al Hospital Penitenciario.tXR+Pg

“Quisiera saber quién o quiénes, y por qué, lo están maltratando así”, concluyó Minnicelli.

En cuanto al pedido de prisión domiciliaria, sostuvo que, a pesar de contar con un informe de salud completo y certificado, el tribunal ordenó una nueva pericia médica y un informe socioambiental en su domicilio, diligencias que aún no se habrían concretado.

Julio De Vido cumplirá 76 años el próximo 26 de diciembre, lo que implica que a partir del día siguiente comenzará a transitar su primer día con 77 años, dato relevante para los cómputos de edad avanzada en contextos de privación de libertad.

Con información de Noticias Argentinas