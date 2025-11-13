El empresario Martín Cabrales inauguró la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Buenos Aires, marcando un tono optimista y de colaboración con el Gobierno nacional para impulsar las reformas pendientes.
Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0Km y usados
La entidad pública presentó condiciones más accesibles para su línea de financiamiento que llegó a colocar 300 préstamos por día antes del fin de las LEFI y las elecciones. Permite adquirir unidades nacionales e importadas.Argentina13/11/2025
El Banco Nación anunció hoy un relanzamiento de su línea de préstamos personales “+Autos”, que llegó a otorgar 300 créditos por día antes de la disparada de tasas posterior al fin de las LEFIs y la volatilidad electoral. Con el panorama monetario más relajado, la institución implementó un recorte en la tasa de interés nominal anual. A partir del jueves 13 de noviembre de 2025, la TNA fija en pesos es del 38%. Esta actualización representó una disminución de 12 puntos porcentuales respecto de la tasa anterior, que era del 50%.
La actualización vuelve, en los hechos, a poner en marcha la opción de “+Autos”, una de las opciones de financiamiento más competitivas del mercado automotor, que prácticamente había desaparecido en medio del apretón monetario. La línea de crédito conservó su característica de ser un préstamo no prendario. Esto significa que funciona a sola firma, sin necesidad de una garantía real sobre el automóvil.
En medio de la volatilidad posterior al fin de las LEFIs y los sacudones del proceso electoral, las tasas en pesos del sistema se dispararon. El BCRA retiró pesos y aumentó encajes para reducir la liquidez del sistema. La entidad buscó mantener al dólar lo más lejos posible del techo de la banda de flotación cambiaria. Así, la línea de crédito para autos que llegó a otorgar 300 créditos por día empezó a subir de tasa y las concesionarias dejaron de ofrecerla. La línea de crédito, en los hechos, se frenó.
Fuentes de la entidad explicaron la evolución de la tasa: “Cuando lanzamos el 15 de julio salimos con 38, después subimos a 44, 48, llegamos al máximo de 50 y ahora volvimos a 38”.
La oferta, que se ofrece directamente en los concesionarios, técnicamente no había desaparecido pero ya no era parte del menú de los vendedores de autos. Desde ahora, vuelve a estar disponible tanto para clientes y no clientes del BNA. El proceso de solicitud se mantuvo como una gestión 100% online. Los interesados solo necesitan presentar su DNI en las concesionarias adheridas al programa. El monto financiable llega hasta $100 millones. El crédito cubre el 100% del valor del vehículo, incluyendo el IVA.
Los plazos de pago se extienden hasta 72 meses. Esta flexibilidad en el tiempo de devolución del préstamo apunta a hacer las cuotas más accesibles. La línea “+Autos” financia vehículos 0km o usados de hasta 10 años. El programa no hace distinciones entre unidades de producción nacional o importadas. La gama de productos elegibles incluye autos, pick ups y utilitarios.
Como parte del servicio, el banco ofrece una apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital. Para los trámites asociados al seguro, los clientes acceden a una cotización y alta de seguro digital con Nación Seguros, con descuentos exclusivos a los tomadores del préstamo.
La página web bna.com.ar/home/masautos centraliza toda la información adicional para los interesados en el producto.
Cómo acceder
- La línea “+Autos” puede solicitarse en concesionarios adheridos; el trámite es 100% online.
- Está disponible para clientes y no clientes del Banco Nación.
- Se financia hasta el 100% del valor del vehículo, tanto 0km como usados de hasta 10 años, sin distinción de origen.
- El monto máximo a financiar es de $100 millones e incluye IVA.
- No requiere garantía prendaria; el crédito se otorga a sola firma.
- Es necesario presentar el DNI al momento de iniciar la gestión.
- Los plazos de devolución llegan hasta 72 meses.
- El producto incluye la apertura instantánea de cuenta y acceso a tarjeta digital.
- Los tomadores pueden gestionar y cotizar un seguro digital con descuentos a través de Nación Seguros.
- Más información y listado de concesionarias en bna.com.ar/home/masautos.
Con información de Infobae
Proponen subir la edad jubilatoria de docentes para frenar la crisis en Cajas provincialesArgentina13/11/2025
La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) intervino en el debate previsional con una propuesta radical: subir la edad jubilatoria de los docentes en las provincias para garantizar la sostenibilidad financiera de sus cajas.
Reforma Laboral: UOM, ATE y Aceiteros exigen coordinar acciones y "vencer a este gobierno"Argentina13/11/2025
La Federación Aceitera (FTCIODyARA), con el apoyo de líderes de la UOM y ATE, anunció que el gremio irá a la huelga para rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Sueldos en cuotas: la crisis petrolera y la inflación golpean las cuentas de Santa CruzArgentina13/11/2025
La provincia de Santa Cruz atraviesa una profunda crisis financiera que obligó al gobernador Claudio Vidal a pagar los sueldos estatales en dos tramos, generando malestar.
El informe destaca mejoras en ingresos y acceso a bienes esenciales, aunque el endeudamiento familiar, sobre todo en sectores medios, sigue siendo un desafío.
Un proyecto de ley será presentado en la Cámara de Diputados para imponer un arancel del 30% a las mercaderías compradas en plataformas internacionales como Shein y Temu que ingresan al país por Courier o correo privado.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Los gremios reclaman que se cumpla con los aumentos salariales previstos por la ley y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido por el Ejecutivo.
Las tres marcas denunciaron en la misma fecha a un ciudadano peruano por importar al país calzado con logotipos falsos de las marcas. Indecopi dio la razón a las empresas.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.