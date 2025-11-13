Tránsito reducido en 20 de Febrero por permiso de obra

Reclamo por escombros sin retirar en pleno centro
Vecinos de calle 20 de Febrero, a la altura de Santiago del Estero, denunciaron que siguen sin retirarse los escombros de una obra realizada hace aproximadamente dos meses sobre la vereda.
El tránsito se encuentra reducido a media calzada esta mañana en calle 20 de Febrero al 200, entre General Güemes y Belgrano, debido a una obra particular que está realizando tareas de hormigonado dentro de un domicilio.Sociedad13/11/2025Ivana Chañi
Por el permiso otorgado, el corte parcial se extenderá hasta aproximadamente las 11 de la mañana, según confirmaron agentes de tránsito apostados en el lugar. Para ordenar la circulación se instalaron conos y se mantiene presencia de personal de la Secretaría de Tránsito.
La zona registra intenso movimiento de vehículos particulares y colectivos, lo que genera demoras. A esto se suma la conducta riesgosa de peatones que cruzan por cualquier sector de la calzada, sin respetar las indicaciones de los inspectores.
Desde Tránsito pidieron a conductores y peatones acatar las instrucciones para evitar siniestros y permitir el avance de la obra dentro de los tiempos previstos.
