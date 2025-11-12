Ampliaron la cocina y remodelaron la guardería en la Fábrica Municipal

La Fábrica Municipal, que pronto cumplirá su primer año de funcionamiento, continúa creciendo y brindando nuevas oportunidades a los vecinos de la ciudad. En este espacio, ubicado en barrio San Benito, las personas que ya cuentan con un oficio pueden acceder a herramientas y maquinarias profesionales para desarrollar su trabajo.

“Tenemos la posibilidad de que los vecinos vengan a trabajar, la única condición es que conozcan el oficio, y acá tienen todo lo necesario para hacerlo. Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos. Hay gente que todavía no conoce la Fábrica, por eso los invitamos a acercarse, conocer los talleres y aprovechar este espacio que es de todos”, manifestó Claudia Vilte, coordinadora general de la Escuela de Emprendedores.

La Fábrica funciona de lunes a viernes, de 8 a 20, y cuenta con los siguientes talleres:

Carpintería:con una sala completamente equipada, donde se fabrican desde muebles pequeños hasta camas de dos plazas y cuchetas

Herrería:cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias y las herramientas para trabajar de forma profesional

Costura:actualmente dispone de dos talleres, con 14 máquinas industriales en total, tras la ampliación de un nuevo espacio ante la alta demanda

Reparación de celulares: los vecinos que se capacitaron en la Escuela de Emprendedores pueden continuar su práctica y ofrecer sus servicios, utilizando herramientas profesionales que les permiten trabajar de manera independiente.

Cocina: uno de los talleres con mayor convocatoria, que se amplió recientemente con un nuevo espacio, dos hornos industriales, sobadoras, amasadoras y batidoras profesionales, para que los emprendedores elaboren productos a gran escala.

El estudio de grabación que continúa equipándose y recibe a artistas locales que ensayan, graban material o realizan transmisiones en vivo.

Otra de las mejoras recientes es la remodelación de la guardería, un espacio renovado donde los chicos pueden jugar mientras sus padres trabajan o se capacitan.

Quienes deseen obtener más información o consultar la disponibilidad de turnos pueden comunicarse al WhatsApp 3872266293, seguir las redes sociales oficiales o ingresar al sitio web de la Municipalidad, donde también pueden solicitar turnos y conocer las propuestas vigentes.