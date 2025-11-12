Los principales síntomas son el estrés y la desmotivación provocados por un entorno de trabajo en donde la presión es cada vez mayor y no hay desconexión fuera de las horas de trabajo.
Ampliaron la cocina y remodelaron la guardería en la Fábrica Municipal
Este espacio cuenta con talleres de carpintería, herrería, costura, cocina, reparación de celulares y un estudio de grabación, cada vez más vecinos se suman a esta iniciativa que fomenta la economía local.Sociedad12/11/2025
La Fábrica Municipal, que pronto cumplirá su primer año de funcionamiento, continúa creciendo y brindando nuevas oportunidades a los vecinos de la ciudad. En este espacio, ubicado en barrio San Benito, las personas que ya cuentan con un oficio pueden acceder a herramientas y maquinarias profesionales para desarrollar su trabajo.
“Tenemos la posibilidad de que los vecinos vengan a trabajar, la única condición es que conozcan el oficio, y acá tienen todo lo necesario para hacerlo. Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos. Hay gente que todavía no conoce la Fábrica, por eso los invitamos a acercarse, conocer los talleres y aprovechar este espacio que es de todos”, manifestó Claudia Vilte, coordinadora general de la Escuela de Emprendedores.
La Fábrica funciona de lunes a viernes, de 8 a 20, y cuenta con los siguientes talleres:
- Carpintería:con una sala completamente equipada, donde se fabrican desde muebles pequeños hasta camas de dos plazas y cuchetas
- Herrería:cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias y las herramientas para trabajar de forma profesional
- Costura:actualmente dispone de dos talleres, con 14 máquinas industriales en total, tras la ampliación de un nuevo espacio ante la alta demanda
- Reparación de celulares: los vecinos que se capacitaron en la Escuela de Emprendedores pueden continuar su práctica y ofrecer sus servicios, utilizando herramientas profesionales que les permiten trabajar de manera independiente.
- Cocina: uno de los talleres con mayor convocatoria, que se amplió recientemente con un nuevo espacio, dos hornos industriales, sobadoras, amasadoras y batidoras profesionales, para que los emprendedores elaboren productos a gran escala.
- El estudio de grabación que continúa equipándose y recibe a artistas locales que ensayan, graban material o realizan transmisiones en vivo.
Otra de las mejoras recientes es la remodelación de la guardería, un espacio renovado donde los chicos pueden jugar mientras sus padres trabajan o se capacitan.
Quienes deseen obtener más información o consultar la disponibilidad de turnos pueden comunicarse al WhatsApp 3872266293, seguir las redes sociales oficiales o ingresar al sitio web de la Municipalidad, donde también pueden solicitar turnos y conocer las propuestas vigentes.
“Me duele mucho esto”: la declaración de Marcela Acuña en el juicio por el femicidio de CeciliaSociedad12/11/2025
La acusada, madre del principal sospechoso, detalló cómo se enteró de la boda de su hijo con la víctima y relató los días previos al asesinato dentro de la casa familiar.
En la capital de la Fiesta del Sanguche se venden 500 milanesas por día
Familias tucumanas y turistas disfrutan de la competencia por el mejor sánguche, mientras los negocios generan ingresos significativos gracias al evento. "Cada milanesa es diferente" dijo un comerciante.
Los peritajes preliminares descartaron una falla humana en el accidente del tren Sarmiento. El juez Ercolini ordenó revisar las grabaciones y la actividad de los señaleros.
Jury contra Makintach: el productor de “Justicia Divina” dijo que grabó con “autorización tácita” de la juezaSociedad12/11/2025
José María Arnal Ponti contó que realizaron tomas durante el juicio y que invirtió $7 millones en dos días de rodaje. “La idea era hacer un tráiler para buscar financiamiento”, señaló.
Horror en Buenos Aires: mataron a golpes a una turista brasileña en la Av. CorrientesSociedad12/11/2025
La mujer, de 69 años, cayó al suelo tras ser atacada por un desconocido y murió a causa de un golpe en la cabeza. El agresor tenía un extenso prontuario y múltiples fugas de hospitales psiquiátricos.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.