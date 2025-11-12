“Me duele mucho esto”: la declaración de Marcela Acuña en el juicio por el femicidio de Cecilia

Marcela Acuña, una de las acusadas como coautora del femicidio de Cecilia Strzyzowski y esposa de Emerenciano Sena, declaró en el juicio por el crimen de la joven luego de que lo hiciera su marido y dos de las encubridoras.

Visiblemente emocionada hizo una reconstrucción sobre su vínculo con la víctima, su hijo y su marido. Contó que se enteró por redes sociales que su hijo César y Cecilia Strzyzowski se casaban, entre otros detalles sobre lo que pasó en 2023.

“Me enteré por redes sociales que se casaban y ahí sí tuve un intercambio de opiniones con César porque le dije que si lo hacía tenía que irse de la casa”, dijo.

Agregó que, en la charla, el joven acusado le dijo que no se quería divorciar, pero que por volver a vivir a la casa, lo iba hacer: “Yo pagué el divorcio”, confesó Acuña.

En otro pasaje de su declaración, destacó: “El 2 de junio de 2023 al mediodía César se acercó a la obra y le pregunté por qué no vino temprano. Lo vi extraño y lo raro es que hacía calor y tenía una cuellera. Cuando lo abrazo veo que tenía rasguños y me comentó que tuvo una pelea con Cecilia”, explicó.

“Me duele mucho esto”, asumió Acuña y contó que le gustaba que Cecilia sea la pareja de su hijo César.

“Cecilia era una chica más de todas las que tenía César. Ella me gustaba porque era más grande y tenía el imaginario de que él iba a poder generar una relación más estable”, señaló.

“¿Como voy a odiar a una persona que apenas conocía?. Era una relación distante entre nosotras, pero nunca tuvimos ni una pelea”, sumó.

El crimen

El crimen ocurrió en junio de 2023 cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida.

Los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Anahí Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, declaró que los restos de la joven fueron expuesto a temperaturas superiores a los 800 grados durante un lapso de entre tres y siete horas. “Los restos mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, explicó ante el tribunal.

Los siete acusados por el crimen de Cecilia Stryzowski

César Sena, de 20 años: está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César: están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación.

Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón: integrantes del círculo de confianza de los Sena, están acusados de ayudar a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima. Están imputados por encubrimiento agravado.

Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso: encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”, fueron señalados por haber permitido que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultar información clave en los primeros días de la investigación. También se los juzgará por el mismo delito que a los anteriores.

Con información de TN