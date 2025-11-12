Choque fatal en Arequipa: 37 muertos tras caer autobús por un barranco

En un trágico suceso ocurrido en el sur de Perú, al menos 37 personas han perdido la vida tras el accidente de un autobús que cayó por un barranco cerca de la localidad de Ocoña, en el departamento de Arequipa.

El accidente se produjo después de que el autobús colisionara con una camioneta, según confirmaron las autoridades peruanas.

El gerente de Salud de Arequipa, Walther Oporto, informó que "hasta el momento se han confirmado 36 fallecidos en el lugar del accidente y un fallecido en el centro de salud de Ocoña". Este trágico evento ha conmocionado a la comunidad local y a todo el país.

El autobús, perteneciente a la empresa Llamosas, había iniciado su ruta en la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, y se dirigía hacia la ciudad de Arequipa cuando ocurrió el siniestro.

Las primeras informaciones indican que el vehículo chocó con una camioneta pasada la medianoche y cayó por el barranco a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente y evaluar las responsabilidades correspondientes.

Además de las víctimas mortales, se ha informado de al menos trece heridos, aunque no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud.

Este accidente subraya la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras peruanas, especialmente en rutas tan transitadas como la Panamericana Sur.

La comunidad local y las familias de las víctimas enfrentan un momento de profundo dolor y pérdida, mientras que las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes similares.

