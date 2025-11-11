El Cybercab no prevé ninguna intervención manual de los pasajeros y confiará completamente en la inteligencia artificial para la conducción.
Operativo en Río de Janeiro: revelaron que ninguna victima formaba parte del Comando Vermelho
Tras la operación contra el Comando Vermelho, la organización más poderosa de Brasil, que dejó al menos 121 muertos y 100 arrestados, se reveló que ninguno de los líderes de la organización fue abatido.El Mundo11/11/2025
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó de "éxito" al gran operativo policial que se trató del más sangriento de la historia de Brasil. Sin embargo, según un relevamiento del informe oficial, ninguna de las 117 personas asesinadas por la policía figuraba entre los 69 sospechosos nombrados por los fiscales en la denuncia que fundamentó la redada.
Solo cinco de los nombrados en la denuncia penal fueron arrestados ese día y ninguno era un líder de alto rango de la banda, según la revisión del informe policial completo sobre la operación compartido con la Corte Suprema de Brasil.
El operativo, conocido como Operación Contención, movilizó a unos 2.500 efectivos y se desarrolló en los barrios de Alemão y Penha, una semana antes de la llegada de líderes mundiales a la cumbre climática de las Naciones Unidas COP30.
La estrategia policial consistió en infiltrar las favelas y cerrar los accesos con agentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), impidiendo la huida de los sospechosos a través del bosque conocido como Mata da Pedreira. En esa zona se habrían registrado los enfrentamientos más violentos y presuntos actos de tortura y ejecuciones, denunciados por vecinos que acudieron a rescatar los cuerpos.
El informe policial señala que, durante la redada, solo un líder intermedio de la banda fue arrestado sin que se produjeran disparos, y las principales figuras del Comando Vermelho, entre ellas su líder Edgar Alves de Andrade, alias Doca, permanecen en paradero desconocido. Tras la intervención, los habitantes de las favelas alinearon decenas de cuerpos en las calles, evidencia del caos que generó la operación.
Además, de acuerdo con la Policía, los fallecidos eran presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. De hecho, aseguraron que el el 95% de las personas asesinadas durante el Operativo Contención "tenían vínculos" con el Comando Vermelho (CV). No obstante, los últimos hallazgos contradicen la versión oficial del operativo.
Días después de la redada, familiares de las víctimas realizaron marchas y protestas en las afueras de la favela Penha para exigir justicia y la renuncia del gobernador bolsonarista Cláudio Castro, a quien acusan de haber impulsado una acción “indiscriminada” contra las comunidades más vulnerables.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que Canadá perdió su estatus de país libre de sarampión, lo que llevó a que la región de las Américas en su conjunto también pierda esta categoría que había mantenido durante décadas.
La colección incluye una bolsa de rescate, documentos restaurados y cartas familiares. Las piezas superan los US$100.000 y serán puestas a la venta el 22 de noviembre.
El tifón Fung-wong dejó cinco muertos y más de un millón de evacuados en FilipinasEl Mundo11/11/2025
El “supertifón” arrasó comunidades enteras, provocó cortes de electricidad masivos e inundaciones severas. El gobierno extendió por un año el estado de calamidad nacional.
Un vehículo estalló cerca del histórico Fuerte Rojo, una de las zonas más concurridas de la capital india. Las autoridades no descartan un ataque terrorista.
El expresidente francés cumplía una condena de cinco años por presunto financiamiento ilegal de campaña con fondos de Muammar Gadafi. Seguirá bajo control judicial mientras espera el juicio de apelación.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
ADP anunció un paro porque Diputados quiere modificar el Estatuto del Educador
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.