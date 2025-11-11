La colección incluye una bolsa de rescate, documentos restaurados y cartas familiares. Las piezas superan los US$100.000 y serán puestas a la venta el 22 de noviembre.
Explosión en el centro de Nueva Delhi dejó al menos ocho muertos y 19 heridos
Un vehículo estalló cerca del histórico Fuerte Rojo, una de las zonas más concurridas de la capital india. Las autoridades no descartan un ataque terrorista.El Mundo11/11/2025
Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas este lunes tras explotar un vehículo en pleno centro de Nueva Delhi, la capital de la India. Lo informó el subjefe de bomberos de la ciudad.
“Ocho personas murieron hasta ahora y 19 se encuentran heridas”, indicó AK Malik, en base a un informa de las autoridades desde un hospital cercano al lugar de la deflagración.
El comisario de policía de la capital, Satish Golcha, declaró a los periodistas que “un vehículo que circulaba lentamente se detuvo en un semáforo en rojo, se produjo una explosión en ese automóvil y los autos cercanos también resultaron dañados”.
La detonación, que se produjo al lado del palacio conocido como Fuerte Rojo alcanzó al menos seis automóviles, así como varios taxis rickshaw motorizados. Se trata de una de las zonas más concurridas y turísticas de la capital india.
El edificio del hospital situado a proximidad fue acordonado en medio de un fuerte despliegue policial.
Sospechan de un ataque terrorista
La explosión tuvo lugar a primera hora de la tarde, cuando la gente regresaba del trabajo, cerca de una estación de metro en el concurrido barrio de Old Delhi.
La policía no dio más detalles, pero señaló que tanto las agencias forenses y antiterroristas se encontraban en el lugar.
El subdirector general de Orden Público del estado vecino de Uttar Pradesh dijo a la agencia ANI que se reforzó la seguridad en zonas sensibles de la región.
La Policía interrogó a dos personas relacionadas con el vehículo que explotó en Nueva Delhi.
Se trata de los dos anteriores propietarios del auto, que “están siendo interrogados para rastrear la venta posterior y establecer la cadena completa de propiedad”, dijo al diario Hindustan Times Sandeep Kumar, portavoz de la Policía de la ciudad de Gurgaon, cercana a la capital.
El ministro del Interior, Amit Shah, no descartó ninguna hipótesis. “Mantenemos todas las hipótesis abiertas e investigamos desde todos los ángulos. Es muy difícil determinar la causa del incidente. Hasta que las muestras recuperadas en el lugar de la explosión sean analizadas por el Laboratorio Forense y la Guardia Nacional es difícil pronunciarse al respecto”, dijo Shah tras ser preguntado por si la explosión se trató de un ataque terrorista.
Según la policía, el suceso se inició con la explosión de un vehículo en movimiento, un Hyundai i20 que se acercaba lentamente a un semáforo en rojo.
Las llamas se extendieron a una veintena de vehículos cercanos.
Tras la explosión se desplegaron amplias medidas de seguridad en la capital y en otros estados del país.
Con información de EFE y AFP
