Nicolas Sarkozy fue liberado de prisión bajo supervisión en París
El expresidente francés cumplía una condena de cinco años por presunto financiamiento ilegal de campaña con fondos de Muammar Gadafi. Seguirá bajo control judicial mientras espera el juicio de apelación.El Mundo11/11/2025
El expresidente francés Nicolas Sarkozy salió de prisión este lunes luego que un tribunal de apelaciones de París le otorgó libertad bajo supervisión. El exmandatario, de 70 años, dejó la cárcel de La Santé en auto y se dirigió a su casa en el oeste de París.
Su liberación se produjo a menos de tres semanas de que empezó a cumplir una condena de cinco años por financiar su campaña del 2007 con dineros del exdictador libio Muammar Gadafi.
“Se ha hecho justicia. Ahora voy a preparar el juicio de apelación. Toda mi energía se centra en un único objetivo: demostrar mi inocencia. La verdad triunfará. Es algo que la vida nos enseña. El final de la historia aún está por escribirse”, dijo Sarkozy en un mensaje en sus redes sociales.
Cuando se hará el juicio de apelación
El expresidente, quien niega haber cometido delito alguno, tiene prohibido salir del territorio francés y estar en contacto con personas clave, incluidos coacusados y testigos en el caso, especificó el tribunal.
Se espera que el juicio de apelación tenga lugar más adelante, posiblemente en la primavera boreal.
Sarkozyse convirtió en el primer jefe de Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. Fue encarcelado el 21 de octubre en espera de apelación, pero presentó inmediatamente una solicitud de liberación anticipada.
Sarkozy describió la prisión como “una pesadilla”
Durante la audiencia del lunes y hablando desde la prisión por videoconferencia, Sarkozy argumentó que siempre ha cumplido con todos los requisitos de la justicia.
“Nunca imaginé que experimentaría la prisión a los 70 años. Esta prueba me fue impuesta, y la viví. Es duro, muy duro”, dijo.
Sarkozy también reconoció al personal de la prisión, quienes, según él, lo ayudaron a superar “esta pesadilla”.
La esposa deSarkozy, Carla Bruni, y dos de sus hijos, asistieron a la audiencia en el tribunal de París.
Las gestiones del lunes no aclararon las razones de la sentencia. Aun así, Sarkozy insistió ante el que nunca pidió al gobernante libio Moamar Gadafi ningún financiamiento.
“Nunca admitiré algo que no hice”, afirmó.
Según la ley francesa, la liberación se establece como la regla general en espera de apelación, mientras que la detención sigue siendo la excepción para aquellos considerados peligrosos o en riesgo de fuga a otro país, o para proteger pruebas o prevenir presión sobre testigos.
Su abogado, Christophe Ingrain, elogió la “implementación normal de la ley” en una breve declaración. “El siguiente paso es el juicio de apelación y nuestro trabajo ahora... es prepararnos para eso”, dijo.
Sarkozyfue condenado el 25 de septiembre a cinco años de cárcel por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Muamar Gadafi para obtener 50 millones de euros para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007, que ganó.
Con información de AP y EFE
