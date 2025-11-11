El "Kila" Gonza se presentó ante la Justicia y se fijará una nueva fecha de audiencia

Ernesto “Kila” Gonza, exintendente del municipio de San Lorenzo, se presentó hoy voluntariamente en la Ciudad Judicial, luego de que el juez Ezequiel Molinati hubiera ordenado su detención por ausentarse a la audiencia donde se debía fijar su condena.

La medida de detención quedó temporalmente sin efecto y se está programando una nueva audiencia para establecer la pena definitiva. Gonza había sido declarado en rebeldía tras no comparecer al Tribunal de Impugnación, en un proceso en el que se lo juzga por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.

El fiscal penal de Impugnación, Ramiro Ramos Ossorio, había solicitado la adopción de medidas para asegurar su presentación, lo que finalmente se concretó hoy con su comparecencia ante la justicia.