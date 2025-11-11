El "Kila" Gonza se presentó ante la Justicia y se fijará una nueva fecha de audiencia

Imputan por trata y abuso sexual a “community manager” que engañó a adolescentesJudiciales11/11/2025
G.F.F., de 19 años, fue detenido y quedó con prisión preventiva mientras la fiscalía analiza más material hallado en sus dispositivos electrónicos.
Tras ser declarado en rebeldía por ausentarse a la audiencia de fijación de pena, el exintendente de San Lorenzo se presentó voluntariamente en Ciudad Judicial.Judiciales11/11/2025Agustina Tolaba
Ernesto “Kila” Gonza, exintendente del municipio de San Lorenzo, se presentó hoy voluntariamente en la Ciudad Judicial, luego de que el juez Ezequiel Molinati hubiera ordenado su detención por ausentarse a la audiencia donde se debía fijar su condena.
La medida de detención quedó temporalmente sin efecto y se está programando una nueva audiencia para establecer la pena definitiva. Gonza había sido declarado en rebeldía tras no comparecer al Tribunal de Impugnación, en un proceso en el que se lo juzga por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.
El fiscal penal de Impugnación, Ramiro Ramos Ossorio, había solicitado la adopción de medidas para asegurar su presentación, lo que finalmente se concretó hoy con su comparecencia ante la justicia.
Un jurado popular declaró culpable a Rafael Horacio Moreno (75), el ex policía Federal que mató a su vecino Sergio David Díaz (40) por el volumen de la música durante la Navidad de 2024 en Lomas del Mirador.
La audiencia se reprogramó a último momento y la magistrada volvió a pedir declarar en el proceso que investiga su rol en el documental sobre la muerte de Diego.
La detenida usaba un local de comidas rápidas como pantalla para vender droga. La investigación de UFINAR terminó con un allanamiento y el secuestro de cocaína, dinero y celulares.
La jueza apuntó contra su par luego de que éste negara haber visto a personas filmando durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, hecho que derivó en la nulidad del proceso.
Este martes inicia en Salta el juicio por el doble homicidio de dos hermanos de 70 y 73 años ocurrido en febrero de 2024 en Coronel Moldes. El Ministerio Público Fiscal acusa a Michel Jesús Suárez, hijo de una de las víctimas, y a su amigo José María Enrique Chávez Herrera,
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.