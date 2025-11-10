La diputada provincial electa de La Libertad Avanza adelantó que llevarán a la Cámara el acompañamiento a las empresas para que los impuestos no aumenten, así como que buscarán que la Provincia recorte gastos.
Dávalos: “Queremos que Gonza devuelva la plata de la gente de San Lorenzo”
El Presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo se refirió a la condena al ex intendente de la localidad por hechos de corrupción y adelantó que presentará un escrito para impedir que este asuma como concejal.Política10/11/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ - por Aries – Juan Pablo Dávalos, presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, se refirió a la condena al ex intendente de esa localidad, Ernesto ‘Kila’ Gonza, por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.
Cabe destacar que, pocos días atrás, el ex jefe comunal no compareció al llamado judicial, por lo que el fiscal solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar que se presente.
En este sentido, explicó que Gonza había librado cheques por un puente y que pretendía cobrarlos junto a personas allegadas.
“Hace unos dos años se lo condenó a 3 años de prisión condicional, fue al tribunal de impugnación, pero la pena pasó a ser de 5 años. Los cheques, en 2014, rondaban entre los $50.000 y $14.000”, indicó.
Advirtió que, en realidad, lo más importante es que ese dinero vuelva a las arcas municipales.
“Queremos que devuelva la plata de la gente de San Lorenzo. Yo no sé dónde está, sabemos dónde es su casa y que él sabe que lo están buscando” aseguró Dávalos.
Concluyendo, sobre la posibilidad de que Gonza asuma como concejal – pues, fue electo en mayo pasado – el Presidente del Concejo Deliberante adelantó que presentará un escrito para impedir la acción.
“Si los concejales quieren votar que asuma, será su responsabilidad. Entiendo que no debería asumir. Políticamente, tranquilamente no se lo debe dejar asumir y, si asume, había que excluirlo por inhabilidad moral”, finalizó.
Un día antes de asumir como ministro del Interior, Diego Santilli se reunió con gobernadoresPolítica10/11/2025
Este lunes se reunió con el sanjuanino Marcelo Orrego y el cordobés Martín Llaryora. Luego, saldrá a la ruta para apuntalar respaldos al Presupuesto 2026. La primera parada: Entre Ríos.
“No se encuentran profesionales para venir al Norte”, piden prorrogar la emergencia sociosanitariaPolítica10/11/2025
La diputada por el departamento San Martín, Galdys Paredes, destacó los avances logrados en el sistema sanitario, sin embargo, señaló que “faltan recursos” en las localidades del Norte provincial.
El Gobierno apura el desguace de Nucleoeléctrica: centrales nucleares con el cartel de rematePolítica10/11/2025
El oficialismo sigue al pie de la letra la receta del FMI y pone a la venta parte de la compañía estatal que gestiona Embalse, Atucha I y II. “Nos están llevando al subdesarrollo”, dicen los especialistas.
Congreso: la comisión cerró la investigación por Libra y presentará el informe final el 18 de noviembrePolítica10/11/2025
Diputados encontraron, según relató el diputado Juan Marino, indicios que “refuerzan la hipótesis de que el presidente Milei habría incurrido en mal desempeño en el uso de sus atribuciones”.
Evangélicos amplían su representación en el Congreso y se ilusionan con impulsar su agenda socialPolítica10/11/2025
Con dos senadoras y siete diputados, ganan peso para imponer su agenda: la defensa de la familia tradicional, la revisión de la ley del aborto, cambios en educación sexual y una reforma de la ley de salud mental
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.