Dávalos: “Queremos que Gonza devuelva la plata de la gente de San Lorenzo”

En ‘No es una tarde cualquiera’ - por Aries – Juan Pablo Dávalos, presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, se refirió a la condena al ex intendente de esa localidad, Ernesto ‘Kila’ Gonza, por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.

Cabe destacar que, pocos días atrás, el ex jefe comunal no compareció al llamado judicial, por lo que el fiscal solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar que se presente.

En este sentido, explicó que Gonza había librado cheques por un puente y que pretendía cobrarlos junto a personas allegadas.

“Hace unos dos años se lo condenó a 3 años de prisión condicional, fue al tribunal de impugnación, pero la pena pasó a ser de 5 años. Los cheques, en 2014, rondaban entre los $50.000 y $14.000”, indicó.

Advirtió que, en realidad, lo más importante es que ese dinero vuelva a las arcas municipales.

“Queremos que devuelva la plata de la gente de San Lorenzo. Yo no sé dónde está, sabemos dónde es su casa y que él sabe que lo están buscando” aseguró Dávalos.

Concluyendo, sobre la posibilidad de que Gonza asuma como concejal – pues, fue electo en mayo pasado – el Presidente del Concejo Deliberante adelantó que presentará un escrito para impedir la acción.

“Si los concejales quieren votar que asuma, será su responsabilidad. Entiendo que no debería asumir. Políticamente, tranquilamente no se lo debe dejar asumir y, si asume, había que excluirlo por inhabilidad moral”, finalizó.