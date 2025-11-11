El conjunto dirigido por Scaloni jugará ante Angola este viernes a las 13 y el técnico podrá probar algunas variantes.
La confesión de Lionel Messi en vísperas del Mundial 2026
El capitán de la selección argentina brindó una entrevista en la que comenzó a palpitar la venidera Copa del Mundo y alertó: “Me quiero sentir bien y estar seguro de que puedo ayudar.”Deportes11/11/2025
Mientras la Selección Argentina se prepara para su último amistoso y partido del año, Lionel Messi no pasó desapercibido y vuelve a resonar con sus declaraciones en vísperas a su sexto mundial.
Al palpitarlo y como llega, ‘Leo’ afirmó: “Un Mundial especial, es especial jugar con la Selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también”.
“Pero no quiero ser entre comillas una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel”, subrayó en la misma línea en diálogo con Sport, al marcar sus sentimientos que ya dan vuelta al globo terráqueo.
Al explicar, se basó en lo futbolístico: “La temporada nuestra es diferente a la de Europa. Nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial y ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar”.
“Obviamente soy consciente de que es un Mundial y es especial y que el Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencia. Así que ilusionado pero llevándolo con el día a día”, añadió.
La confesión tras su visita al “Nuevo” Camp Nou
Al ser consultado por Barcelona y al volver a referirse sobre su sueño frustrado de retirarse ahí, ‘Leo’ expresó: "Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona”.
El delantero del Barça es baja de la Roja y no jugará los dos últimos partidos del clasificatorio
Boca complicó mucho a River, no solo en sus aspiraciones de jugar la Copa Libertadores 2026, también pensando en los playoffs, en los que podría quedar hasta afuera de los mata-mata.
El Lobo le ganó al Fortín por 2-0, escaló al décimo puesto del Grupo B y mantiene la chance de meterse entre los ocho primeros.
Libertadores 2026: las cuentas que debe hacer River en la última fecha del ClausuraDeportes11/11/2025
La victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano desplazó a River Plate del tercer puesto de la tabla anual, el último que da acceso al repechaje de la Copa Libertadores 2026.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
