La confesión de Lionel Messi en vísperas del Mundial 2026

Mientras la Selección Argentina se prepara para su último amistoso y partido del año, Lionel Messi no pasó desapercibido y vuelve a resonar con sus declaraciones en vísperas a su sexto mundial.

Al palpitarlo y como llega, ‘Leo’ afirmó: “Un Mundial especial, es especial jugar con la Selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también”.

“Pero no quiero ser entre comillas una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel”, subrayó en la misma línea en diálogo con Sport, al marcar sus sentimientos que ya dan vuelta al globo terráqueo.

Al explicar, se basó en lo futbolístico: “La temporada nuestra es diferente a la de Europa. Nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial y ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar”.

“Obviamente soy consciente de que es un Mundial y es especial y que el Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencia. Así que ilusionado pero llevándolo con el día a día”, añadió.

La confesión tras su visita al “Nuevo” Camp Nou

Al ser consultado por Barcelona y al volver a referirse sobre su sueño frustrado de retirarse ahí, ‘Leo’ expresó: "Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona”.