Sumeia Jadur: profesionalismo, alegría y una nueva etapa en Aries FM

A partir del 1º de diciembre, la reconocida locutora y periodista Sumeia Jadur conducirá Feliz Verano, el programa más escuchado de la temporada de verano, con una propuesta renovada que combina información, entretenimiento y la mejor energía.

El director de Aries FM, Mario Ernesto Peña, subrayó la incorporación como un paso significativo para la emisora:

“Para nosotros es una gran satisfacción sumar a una profesional del nivel de Sumeia Jadur. Su trayectoria, su calidez y su compromiso encajan perfectamente con el espíritu de Aries. Feliz Verano es un clásico que cada año reúne a miles de oyentes, y creemos que con Sumeia al frente viviremos una etapa de renovación, frescura y profesionalismo. Hemos podido acordar las condiciones contractuales y, desde el 1º de diciembre, Sumeia estará al aire con todo el equipo de Aries hasta el 28 de febrero, con la expectativa de poder extender su participación", manifestó.

Por su parte, Sumeia Jadur expresó: “Estoy muy feliz y agradecida por unirme a Aries y conducir Feliz Verano. Es una enorme alegría y un desafío hermoso trabajar junto a un gran equipo talentoso y comprometido. Para mí significa un paso muy importante en mi carrera, por todo lo que representa esta radio: su historia, su trayectoria y la conexión que tiene con tantas generaciones de oyentes. Lo vivo con muchísima emoción, responsabilidad y entusiasmo. Agradezco profundamente la confianza de su director, Mario Ernesto Peña.”

Feliz Verano acompañará las mañanas desde Diciembre, combinando noticias, actualidad, entrevistas, música, turismo y entretenimiento, con el estilo ágil y cercano que caracteriza a Aries FM.

Un espacio pensado para disfrutar la temporada con buena energía, descubrir lo mejor de Salta y la Argentina, y vivir juntos un verano verdaderamente feliz.