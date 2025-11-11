Hoy, 11 de noviembre, las billeteras virtuales se consolidan como el mejor refugio para el peso, ofreciendo rendimientos de hasta el 46% TNA sobre saldos diarios.
Las provincias acordaron un calendario escolar de 190 días de clase para 2026
El Ministerio de Capital Humano confirmó que las 24 jurisdicciones educativas ratificaron el compromiso de cumplir con las 760 horas en primaria y 900 en secundaria.Argentina11/11/2025
El Ministerio de Capital Humano anunció que las 24 jurisdicciones educativas del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo.
La decisión fue acordada durante la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el secretario de Educación del ministerio, Carlos Torrendell.
En el encuentro, las autoridades reafirmaron la planificación de los calendarios escolares con 190 días de clase y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas en el nivel secundario. “El Gobierno nacional avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24”, precisó el comunicado oficial.
El texto aclara que será considerado como día de clase efectivo aquel en el que se hayan completado al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes.
Además, se establece que en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase en primaria —equivalente a 760 horas reloj—, deberán implementarse medidas de recuperación para garantizar el piso establecido. En el nivel secundario se fija un mínimo de 900 horas reloj, mientras que en el nivel inicial el mínimo será de 570.
Según el comunicado, la medición en horas permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y ofrecerá “una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”.
Finalmente, la resolución aprobada dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.
Con información de TN
Emirates analiza eliminar la escala en Río de Janeiro para operar un vuelo directo entre Buenos Aires (Ezeiza) y Dubai, lo que reduciría drásticamente el tiempo de viaje.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Según el estudio Talent Trends 2025, el uso de IA se duplicó en un año y el sector salud lidera la transformación con aplicaciones que mejoran la atención médica y optimizan procesos.
La jueza de Nueva York mantuvo vigentes las solicitudes que buscan probar si YPF y el Estado argentino operaron como una misma entidad. El fallo podría habilitar embargos sobre activos nacionales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del pago de las Becas Progresar durante noviembre, y anunció una prórroga en la inscripción para una de sus líneas.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.