Multan al dueño de una propiedad en San Luis por fiesta clandestina

La Policía del Distrito 10, alertada por el 911, infraccionó esta madrugada al propietario de un inmueble en calle Cerro Rincón de San Luis por realizar una fiesta no autorizada.

Policiales09/11/2025

Esta madrugada, policías del Distrito de Prevención 10 infraccionaron a un hombre por realizar una fiesta no autorizada en un inmueble de calle Cerro Rincón de San Luis.

El procedimiento fue detectado tras un reporte de vecinos al Sistema de Emergencias 911.

Se realizó el despeje de las personas.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional.

