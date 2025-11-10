Acaí, ejemplar liberado en octubre, no emite señales desde el 25 de octubre y las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido.
“Los Secretos de las Sombras” cierra la 49º Muestra Estudiantil de Teatro
El Grupo Gaia subirá al escenario este viernes en la Sala Juan Carlos Dávalos con su obra que mezcla historia y misterio, entradas a $3.000.Sociedad10/11/2025
En el marco de la 49º Muestra Estudiantil de Teatro, organizada por el Departamento de Teatro de la Unsa, el Grupo de Teatro Gaia se subirá nuevamente al escenario para brindar la última función del año de la obra Los Secretos de las Sombras.
Será el viernes 14 del corriente, a las 22.00, en la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 360). Para que nadie se quede afuera, las entradas tienen un precio muy accesible: $3.000, y se pueden adquirir a través de la plataforma Vamos, https://www.vamos.gob.ar/
Sinopsis:
En el 2020, Clara, una periodista salteña no puede viajar hacia la Argentina y se queda en un departamento prestado en Madrid.
Allí, encuentra fotos, recortes de diarios, libros, cartas que le permiten reconstruir su historia personal escuchando el susurro de las sombras, propias y de la Guerra civil española. Guiada por una presencia fantasmatica.
El texto es de Maia Ry, la dirección está a cargo de Susana Copa, forman parte del elenco Dalma Arroyo- Mercy Miranda y la asistencia técnica es de Juan Carlos Carrizo.
Un nene salteño pide ayuda para los gastos del viaje a BS.AS, donde será operado del corazón
Mateo, de 5 años, fue derivado al Hospital Ricardo Gutiérrez. El ministerio de Salud cubre su cirugía y traslado pero la familia solicita ayuda para demás gastos, por lo complicado de la intervención.
Una imagen publicada por una amiga de la actriz bastó para que las redes estallaran. En la postal, Accardi aparece abrazada al trapero argentino, cuatro meses después de su separación de Nicolás Vázquez.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.
Causa Cuadernos: el presidente de la UIF dijo que nunca vio "tantos elementos probatorios" en un juicioSociedad06/11/2025
Paul Starc destacó el trabajo de la Justicia y aseguró que la causa cuenta con una cantidad inédita de pruebas y declaraciones que respaldan los dichos del chofer Oscar Centeno.
La Municipalidad de Salta invita a disfrutar de una nueva edición del tradicional encuentro de tarot, reiki, yoga y oráculos. Habrá talleres, danzas, productos artesanales y patio de comidas desde las 15 hasta las 23.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.