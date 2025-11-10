“Los Secretos de las Sombras” cierra la 49º Muestra Estudiantil de Teatro

En el marco de la 49º Muestra Estudiantil de Teatro, organizada por el Departamento de Teatro de la Unsa, el Grupo de Teatro Gaia se subirá nuevamente al escenario para brindar la última función del año de la obra Los Secretos de las Sombras.

Será el viernes 14 del corriente, a las 22.00, en la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 360). Para que nadie se quede afuera, las entradas tienen un precio muy accesible: $3.000, y se pueden adquirir a través de la plataforma Vamos, https://www.vamos.gob.ar/

Sinopsis:

En el 2020, Clara, una periodista salteña no puede viajar hacia la Argentina y se queda en un departamento prestado en Madrid.

Allí, encuentra fotos, recortes de diarios, libros, cartas que le permiten reconstruir su historia personal escuchando el susurro de las sombras, propias y de la Guerra civil española. Guiada por una presencia fantasmatica.

El texto es de Maia Ry, la dirección está a cargo de Susana Copa, forman parte del elenco Dalma Arroyo- Mercy Miranda y la asistencia técnica es de Juan Carlos Carrizo.