El funcionario buscará consensos para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que impulsa Milei. Habrá una reunión clave con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Bullrich busca consenso en el Senado para avanzar con la agenda del Gobierno
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza coordinará este miércoles un encuentro con referentes de bloques dialoguistas para organizar la actividad legislativa.Política11/11/2025
Patricia Bullrich quiere tener una reunión este miércoles con los referentes de los bloques dialoguistas en el Senado. La intención es avanzar con la coordinación de la agenda parlamentaria.
“Estamos tratando de hablar con todos para empezar a organizar la actividad legislativa. La idea es reconstruir las relaciones, si no acá en el Senado las cosas no van a arrancar”, expresó una fuente legislativa al tanto de la logística del encuentro, que podría realizarse a las 15.
Bullrich, que será la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, es la interlocutora designada por el Gobierno para reanudar los vínculos entre el Senado y la Casa Rosada. “Nosotros estábamos totalmente aislados. Hablábamos con ministros, pero era necesario recuperar ese diálogo que se rompió después de la pelea entre Victoria Villarruel y Javier Milei”, dijo un integrante del recinto.
La estrategia de Bullrich para lograr consensos en el Senado
En el Senado hay quienes aseguraran que el recinto está divido en tres: “Un tercio lo tiene el oficialismo, el otro tercio el peronismo y el último tercio está formado por radicales y algunos monobloques que responden a las provincias y que son clave”.
En ese sentido, la intención de Bullrich es convencer a este último tercio para lograr los 37 legisladores necesarios para el quorum. Pero además, quiere ampliar el número de bancas a favor de los proyectos que impulsa Javier Milei, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la tributaria y la reforma del Código Penal.
Esta última iniciativa tiene altas posibilidades de desembarcar primero en el Senado, donde Bullrich se encargará de potenciarla para obtener media sanción.
La funcionaria no es la única que está detrás de esta tarea. En el Ministerio del Interior, Diego Santilli se encargó estos días de reunirse con distintos gobernadores que -aunque con algunas diferencias-, aseguraron estar a favor de las medidas que el Presidente quiere impulsar en el Congreso. Ya recibió a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). De los encuentros también participó Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.
Cabe destacar que, con respecto al kirchnerismo, por ahora el Ejecutivo no tiene previsto convocar a dirigentes o legisladores de esa fuerza. Sin embargo, habría contactos entre la cúpula del partido peronista con integrantes del Gobierno, para discutir otros asuntos relacionados con las vacantes en la Justicia.
Con información de TN
El informe contable detectó casillas en blanco y faltantes de documentación en los registros patrimoniales de la expresidenta. Podría derivar en nuevas medidas judiciales.
El Ejecutivo opta por no confrontar mientras avanza el diálogo por la coparticipación y el Presupuesto 2026 que se tratará en sesiones extraordinarias.
Nación eliminó la Secretaría de Comunicación y concentró funciones en la Jefatura de GabinetePolítica11/11/2025
El decreto también reasigna áreas clave como Turismo, Ambiente y Deportes, y traslada Migraciones y el Renaper al Ministerio de Seguridad Nacional.
La diputada provincial electa de La Libertad Avanza adelantó que llevarán a la Cámara el acompañamiento a las empresas para que los impuestos no aumenten, así como que buscarán que la Provincia recorte gastos.
Un día antes de asumir como ministro del Interior, Diego Santilli se reunió con gobernadoresPolítica10/11/2025
Este lunes se reunió con el sanjuanino Marcelo Orrego y el cordobés Martín Llaryora. Luego, saldrá a la ruta para apuntalar respaldos al Presupuesto 2026. La primera parada: Entre Ríos.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
Mazzone pedirá explicaciones al Gobierno por presuntos acuerdos con Sitepsa
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.