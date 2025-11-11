Este martes, Santilli asume en el Ministerio del Interior

El informe contable detectó casillas en blanco y faltantes de documentación en los registros patrimoniales de la expresidenta. Podría derivar en nuevas medidas judiciales.
El presidente Javier Milei le tomará juramento este martes a las 15 al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, en un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Participarán los integrantes del Gabinete, la familia y los allegados del funcionario, según se informó oficialmente.
La asunción marcará el inicio formal de la gestión de Santilli al frente de una de las áreas clave para la relación del Ejecutivo con las provincias. En el Ministerio del Interior adelantaron que, una vez concluido el acto, el funcionario pondrá en marcha una ronda federal que busca “escuchar” los planteos de los gobernadores, pero también marcar la agenda del Presidente.
En los equipos de Interior señalaron que entre los ejes prioritarios de la agenda figuran el “consenso sin perder el equilibrio fiscal”, la definición del Presupuesto 2026, la modernización laboral y las reformas fiscal y penal que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.
Santilli asumirá formalmente el cargo luego de haber renunciado a su banca de diputado nacional, que será ocupada por Nelson Marino hasta el 10 de diciembre. Después, el escaño quedará en manos de Rubén Torres, un dirigente libertario de Ezeiza cercano a Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Agenda con gobernadores y encuentro con Caputo
A partir del miércoles, Santilli iniciará una gira política con los mandatarios provinciales, comenzando “estratégicamente” por Entre Ríos, según precisaron fuentes del Ministerio del Interior. En las próximas semanas prevé reunirse con diez de los 20 gobernadores que acompañaron a Milei en el encuentro que convocó tras ganar las elecciones del 26 de octubre.
La principal tarea encomendada por Milei a Santilli es la de consolidar los acuerdos con los gobernadores, para garantizar el avance del plan de reformas que el oficialismo buscará debatir en el Congreso. Por eso, incluso antes de su jura, el nuevo ministro del Interior recibió en la Casa Rosada a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan).
Además, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de Presupuesto 2026, en el que la discusión por la coparticipación jugará un rol clave. Para eso, Santilli tiene previsto reunirse también con el ministro de Economía, Luis Caputo, para continuar con las conversaciones que había iniciado su antecesor, Lisandro Catalán.
En Interior explicaron que desde que asumió funciones Santilli no pudo encontrarse con Caputo porque el titular del Palacio de Hacienda estuvo fuera del país, pero confirmaron que “en las próximas semanas seguramente se comenzará a construir una agenda conjunta para las reuniones con gobernadores”.
Con la jura de este martes, el exvicejefe de Gobierno porteño y referente del PRO ingresará oficialmente al gabinete de Milei, con el desafío de articular la relación política con las provincias y encabezar las negociaciones para la aprobación del Presupuesto y las reformas estructurales que marcarán el rumbo de la segunda mitad del mandato del libertario.
La estrategia de Santilli buscará alinear la agenda de las provincias con la hoja de ruta del Ejecutivo: avanzar en acuerdos con los gobernadores para garantizar los votos necesarios en el Congreso sin quebrar el equilibrio fiscal.
