Tregua política: Nación busca mantener la calma con Jorge Macri

El Gobierno evita confrontar con Jorge Macri en medio de la negociación por la coparticipación y el Presupuesto 2026.

El jefe de Gobierno porteño pidió que los fondos nacionales adeudados por la coparticipación de impuestos aparezcan en el Presupuesto que el oficialismo quiere tratar en sesiones extraordinarias.

Según el dirigente del PRO, desde agosto que la Casa Rosada incumple la transacción de recursos que el Ministerio de Economía acordó con la Ciudad de Buenos Aires tras el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la gestión de Macri.

Todos los ojos están puestos en la reunión que mantendrá el funcionario porteño con el ministro de Economía, Luis Caputo, este martes. “Mañana se comunicará lo que pasará en la reunión una vez que finalice”, expresaron desde ese organismo.

Asimismo, en Presidencia aseguraron que ya habrá tiempo para que Diego Santilli -ministro del Interior-, se comunique con el jefe de Gobierno porteño, evitando entrar en detalles sobre si ya hablaron del tema.

Jorge Macri y sus críticas al Gobierno: también sostuvo que ve “mucho exitismo” en el oficialismo tras las elecciones

Tras los dichos de Jorge Macri contra el Gobierno, en el oficialismo negaron tener una postura exitista tras el resultado de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

“Tomamos con humildad este triunfo”, expresaron en Balcarce 50. Las declaraciones van contra lo que dijo el jefe de Gobierno porteño este domingo, que sostuvo que ve “mucho exitismo” en el Ejecutivo.

En diálogo con LN+, el dirigente del PRO había agregado que el PRO quería “volver a gobernar Nación”.

No obstante, la Casa Rosada no acusa recibo: “No fuimos los peores en su momento ni somos los mejores ahora. Entendimos lo que pedía la sociedad”.

Además, hay ciertos interlocutores que tienen una hipótesis sobre por qué Jorge Macri se expresó así contra la gestión libertaria: “Es una estrategia para continuar en una posición de negociación”.

