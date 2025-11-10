Rescataron a un cóndor andino en un piletón en Praderas de San Lorenzo

El jefe de la División Rural y Ambiental de la Policía, subcomisario Ricardo Flores, informó en Aries, sobre el rescate de un ejemplar de cóndor andino que fue hallado en la zona de Praderas de San Lorenzo.

“Se recibió un llamado alertando acerca del avistamiento de un cóndor en Praderas de San Lorenzo. El personal de la División se constituyó en el lugar, donde se pudo observar, en el interior de un piletón tipo cisterna, con agua, al ave”, detalló.

El personal especializado de la División Rural y Ambiental procedió al rescate y resguardo del animal, que posteriormente fue trasladado a la Estación de Fauna Autóctona para su cuidado y evaluación veterinaria. Flores agregó que “a simple vista, no se observaron heridas superficiales” en el cóndor, sin embargo, será examinado con mayor detalle en la Universidad Católica de Salta, donde se realizarán controles complementarios.

El ave, de imponentes dimensiones, con una envergadura alar de más de dos metros y una altura aproximada de 80 centímetros -según detalló Flores-, fue hallada fuera de su hábitat natural, ya que esta especie suele habitar en zonas de gran altitud.

“Ante el avistamiento de especies protegidas, pedimos a la población que se comunique de inmediato al sistema de emergencias 911. De esa manera, la División podrá intervenir y coordinar con la Fiscalía y la Estación de Fauna Autóctona para garantizar el resguardo de los animales”, cerró Flores.