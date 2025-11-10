Se realizó en el marco del Plan Meta. “El deporte une, genera valores, es contención y por eso lo entendemos como una prioridad del Estado”, afirmó el Gobernador Sáenz.
Rescataron a un cóndor andino en un piletón en Praderas de San Lorenzo
Desde la Policía Rural y Ambiental informaron que el ave fue hallada dentro de un piletón con agua y posteriormente trasladada a la Estación de Fauna Autóctona para su recuperación y control veterinario. “A simple vista, no se observaron heridas superficiales”, detallaron.Salta10/11/2025
El jefe de la División Rural y Ambiental de la Policía, subcomisario Ricardo Flores, informó en Aries, sobre el rescate de un ejemplar de cóndor andino que fue hallado en la zona de Praderas de San Lorenzo.
“Se recibió un llamado alertando acerca del avistamiento de un cóndor en Praderas de San Lorenzo. El personal de la División se constituyó en el lugar, donde se pudo observar, en el interior de un piletón tipo cisterna, con agua, al ave”, detalló.
El personal especializado de la División Rural y Ambiental procedió al rescate y resguardo del animal, que posteriormente fue trasladado a la Estación de Fauna Autóctona para su cuidado y evaluación veterinaria. Flores agregó que “a simple vista, no se observaron heridas superficiales” en el cóndor, sin embargo, será examinado con mayor detalle en la Universidad Católica de Salta, donde se realizarán controles complementarios.
El ave, de imponentes dimensiones, con una envergadura alar de más de dos metros y una altura aproximada de 80 centímetros -según detalló Flores-, fue hallada fuera de su hábitat natural, ya que esta especie suele habitar en zonas de gran altitud.
“Ante el avistamiento de especies protegidas, pedimos a la población que se comunique de inmediato al sistema de emergencias 911. De esa manera, la División podrá intervenir y coordinar con la Fiscalía y la Estación de Fauna Autóctona para garantizar el resguardo de los animales”, cerró Flores.
El INPRES informó que este lunes se registraron dos movimientos telúricos en el noroeste de Salta, cerca de San Antonio de los Cobres. El más reciente alcanzó una magnitud de 3.3.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
Preocupación en la Terminal: 30 trabajadores temen por su futuro ante el fin de la concesión
El secretario gremial del Sindicato de Comercio advirtió que la empresa a cargo comenzó a ofrecer retiros voluntarios por debajo de lo que marca la ley. La concesión vence en diciembre.
Dos muertes en siniestros viales durante el fin de semana en Salta
La Policía controló más de 10.500 vehículos y labró 1.200 infracciones de tránsito. Además, 173 conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva. Ya son 109 las víctimas viales en lo que va del año.
Pelea a golpes a la salida de un boliche: tensión y desorden en la zona sur
Un grupo de jóvenes se agredió frente al local durante la madrugada del sábado. Efectivos despejaron la zona y lograron controlar la situación sin heridos.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.