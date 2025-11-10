Salta registró dos sismos en menos de 12 horas

Este lunes se reportó un sismo de magnitud 3.3 en la provincia de Salta.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 15:36 horas, con epicentro en el noroeste provincial, en las cercanías de San Antonio de los Cobres, zona limítrofe con Jujuy.

Durante la madrugada del mismo día, la región ya había registrado otro sismo de magnitud 3.1, con una profundidad de 194 kilómetros.