El INPRES informó que este lunes se registraron dos movimientos telúricos en el noroeste de Salta, cerca de San Antonio de los Cobres. El más reciente alcanzó una magnitud de 3.3.
Inauguraron un piso flotante profesional en el Complejo Deportivo de Metán
Se realizó en el marco del Plan Meta. “El deporte une, genera valores, es contención y por eso lo entendemos como una prioridad del Estado”, afirmó el Gobernador Sáenz.Salta10/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz junto al intendente José María Issa y la ministra de Turismo y Deportes Manuela Arancibia, inauguró el piso profesional de parquet flotante en la cancha del Complejo Deportivo Municipal "Pablo y Vicente Burgos", una obra de infraestructura deportiva de primer nivel en San José de Metán.
“El deporte une, genera valores, es contención y por eso lo entendemos como una prioridad del Estado”, afirmó el Gobernador y agregó: “Tenemos que dar las herramientas y los lugares para que se lo pueda practicar. Asi lo estamos haciendo en toda la provincia porque nos comprometimos y estamos cumpliendo”.
En este sentido, agradeció a los metanenses por haber confiado en su palabra, “esa que muchos dan y que nunca cumplen. Pasaron las elecciones y nosotros nos habíamos comprometido a que ustedes tengan esta cancha para los deportistas de todas las edades”, señaló.
“Uno no es lo que dice, sino lo que hace y hemos hecho mucho por Metán y quedan muchas cosas pero acá hay un Gobernador y un equipo que trabaja para que Salta sea federal que es lo que reclamo con vehemencia a nivel nacional”, afirmó al referirse a las más de 2.500 obras distribuidas en la provincia.
Por su parte, el intendente resaltó que “este es un sueño hecho realidad gracias a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz”.
Destacó la importancia de brindar a la juventud espacios de desarrollo y contención y resaltó que hoy el complejo de Metán “es uno de los cinco en la provincia con piso de parquet”.
Asimismo anunció que a partir de un trabajo conjunto con el gobierno provincial, el próximo año se inaugurará una cancha de césped sintético.
En tanto, Adrián Jerez deportista y entrenador, señaló la importancia de la obra al expresar: Al fin, nuestro complejo metanense tiene el piso que se merece, un piso de parquet de competencia. Agradezco a nuestro Gobernador por hacer este sueño realidad”.
La obra
Este nuevo piso permitirá el desarrollo de múltiples disciplinas como básquet, vóley, handball y futsal, entre otras, potenciando el talento local y haciendo realidad un sueño de generaciones de deportistas de Metán.
La obra estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio con fondos del Gobierno provincial. Se realizó en el marco del Plan Meta, que contempla la entrega de ayuda financiera y apoyo para instituciones deportivas de los distintos municipios de la provincia.
El piso, con características técnicas de nivel profesional, permitirá albergar competiciones oficiales bajo estándares nacionales. Este tipo de superficie fue utilizada en el Campeonato Argentino de Básquet de 1986, un hito del deporte argentino.
Asi, Metán se posiciona como referencia deportiva en el sur salteño y abre una nueva etapa para sus atletas y clubes locales.
Acompañaron la inauguración, el secretario de Deportes provincial, Ignacio García Bes, legisladores provinciales, autoridades municipales y del Concejo Deliberante, profesores y representantes de los distintos equipos que entrenan en el complejo, entre otros.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
Preocupación en la Terminal: 30 trabajadores temen por su futuro ante el fin de la concesión
El secretario gremial del Sindicato de Comercio advirtió que la empresa a cargo comenzó a ofrecer retiros voluntarios por debajo de lo que marca la ley. La concesión vence en diciembre.
Dos muertes en siniestros viales durante el fin de semana en Salta
La Policía controló más de 10.500 vehículos y labró 1.200 infracciones de tránsito. Además, 173 conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva. Ya son 109 las víctimas viales en lo que va del año.
Pelea a golpes a la salida de un boliche: tensión y desorden en la zona sur
Un grupo de jóvenes se agredió frente al local durante la madrugada del sábado. Efectivos despejaron la zona y lograron controlar la situación sin heridos.
Clausuraron una fiesta clandestina en San Luis: había más de 70 personas
Vecinos alertaron al 911 por ruidos y movimiento en una casa de calle Cerro Rincón. La Policía constató que se trataba de un evento no autorizado con venta de alcohol y cobro de entradas.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.