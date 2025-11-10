Los uniformados fueron interceptados por un grupo armado ilegal cuando viajaban en un bus hacia su batallón, en la zona rural de Tame. La Defensoría del Pueblo exigió su liberación inmediata.
Corea del Sur: acusan al ex presidente de colaborar con el enemigo
La fiscalía sostiene que ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial. El exmandatario ya enfrenta un juicio por insurrección.El Mundo10/11/2025
La fiscalía surcoreana acusó este lunes al ex presidente Yoon Suk Yeol de colaborar con el enemigo, al alegar que ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial durante su mandato.
La investigación, encabezada por una fiscalía especial, determinó que Yoon utilizó las operaciones militares como parte de un plan para provocar al Norte y así crear un escenario que le permitiera declarar el control militar del país.
La fiscal Park Ji-young informó que el equipo especial “presentó cargos de beneficio al enemigo en general y de abuso de poder” contra el exmandatario. “Yoon y otros conspiraron para crear condiciones que permitieran la declaración de ley marcial de emergencia, aumentando el riesgo de una confrontación armada intercoreana y dañando los intereses militares públicos”, señaló Park.
La fiscal surcoreana añadió que las pruebas clave provienen de un memorando redactado por el entonces jefe de contrainteligencia militar en octubre del año pasado. En el documento se instaba a “crear una situación inestable o aprovechar una oportunidad que surja”.
El texto indicaba además que el ejército debía “apuntar a lugares que los hagan (al Norte) perder el honor, de modo que una respuesta sea inevitable, como Pyongyang o la ciudad costera de Wonsan”.
El régimen de Pyongyang había afirmado el año pasado que había “probado” que el Sur lanzó drones para arrojar panfletos de propaganda sobre su capital, una acción que las fuerzas surcoreanas nunca confirmaron de forma oficial.
El conflicto entre las dos Coreas continúa sin un tratado de paz desde el armisticio que puso fin a la guerra de 1950-1953, lo que mantiene a ambos países técnicamente en guerra.
El caso se suma al escándalo político que sacudió a Corea del Sur en diciembre pasado, cuando Yoon Suk Yeol intentó imponer la ley marcial y envió tropas armadas al Parlamento para impedir que los legisladores votaran en contra de su decreto.
El intento fracasó y el entonces presidente fue arrestado en una redada al amanecer en enero, convirtiéndose en el primer jefe de Estado surcoreano en ejercicio detenido mientras ocupaba el cargo.
Posteriormente, Yoon fue destituido en el mes de abril y, en las elecciones generales de junio, los votantes eligieron como nuevo presidente al político Lee Jae Myung.
El ex mandatario continúa bajo juicio por insurrección y otros delitos vinculados con su intento de imponer el control militar en el país.
Con información de AFP
La conferencia climática más importante del año enfrenta falta de infraestructura, tensiones políticas y la urgencia de acordar una transición global lejos del petróleo.
Tras más de un mes de parálisis, republicanos y demócratas moderados acordaron reabrir las dependencias federales y extender el presupuesto hasta enero.
Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, quedó devastada tras el paso de un tornado de categoría 3 que destruyó el 80% de la ciudad. El gobierno envió ayuda humanitaria y equipos de rescate.
Tras más de dos años de espera, confirmaron la repatriación de su cuerpo. “Mi primo ya descansa en paz. Yo aún no”, expresó su prima Micaela, una de las voces más firmes del reclamo por los rehenes.
Una mujer polaca de 24 años fue declarada culpable de acosar a los padres de la niña británica desaparecida tras afirmar ser ella misma, en un caso que reaviva el drama del misterio de Madeleine.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Salta será sede del Seminario Internacional sobre Trata de Personas con expertos del país y el exterior
La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria invitó al “Seminario Internacional: Investigación de la Trata de Personas”, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en la Universidad Católica de Salta, con especialistas nacionales e internacionales.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.