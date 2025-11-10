El presidente de EEEUU amenazó con demandar a la BBC por mil millones de dólares por el programa documental "Panorama" del discurso que pronunció antes de los disturbios en el Capitolio.
Estados Unidos y China negocian acciones contra el fentanilo
La visita de Kash Patel busca reforzar la supervisión sobre productos químicos utilizados en drogas sintéticas y reducir muertes por sobredosis en Estados Unidos.El Mundo10/11/2025
El director del FBI, Kash Patel, visitó la semana pasada China para discutir sobre el fentanilo y cuestiones de aplicación de la ley, mientras que habría mantenido conversaciones con funcionarios chinos.
La visita de Patel a Pekín no fue anunciada oficialmente ni por Estados Unidos ni por China y fue reportada este lunes por la agencia Reuters que además indicó que una persona informada sobre el viaje del funcionario indicó que llegó a la citada ciudad el viernes y permaneció allí aproximadamente un día.
En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, declaró este lunes que desconocía el viaje, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública de China y la embajada de Estados Unidos en Pekín no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La citada agencia indicó que este lunes China anunció que realizará ajustes al catálogo de precursores químicos relacionados con las drogas y exigirá licencias para la exportación de ciertos productos químicos a Estados Unidos, Canadá y México.
En tanto, señaló que la autoridad antidrogas también reforzó la supervisión de la producción y exportación de productos químicos para la fabricación de drogas que no figuran en su lista de control, para evitar que lleguen a canales ilegales, según indicó en un comunicado.
Por su lado, Donald Trump redujo al 10% los aranceles a los productos chinos impuestos como castigo por el flujo de fentanilo, tras alcanzar un acuerdo durante las conversaciones del mes pasado con el mandatario chino, Xi Jinping.
Según se indicó, Xi trabajará "muy duro para detener el flujo" de fentanilo, un opioide sintético mortal que es la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos, dijo Trump a los periodistas después de las conversaciones.
Con información de Noticias Argentinas
El SNAI atribuyó los hechos a la “reorganización” de los internos; siete personas fueron capturadas y serán judicializadas.
Mariam Cisse, con 90.000 seguidores en TikTok, fue ejecutada por presuntos yihadistas de JNIM frente a su familia y una multitud en Tonka.
La fiscalía sostiene que ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial. El exmandatario ya enfrenta un juicio por insurrección.
Los uniformados fueron interceptados por un grupo armado ilegal cuando viajaban en un bus hacia su batallón, en la zona rural de Tame. La Defensoría del Pueblo exigió su liberación inmediata.
La conferencia climática más importante del año enfrenta falta de infraestructura, tensiones políticas y la urgencia de acordar una transición global lejos del petróleo.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.