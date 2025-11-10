Estados Unidos y China negocian acciones contra el fentanilo

El director del FBI, Kash Patel, visitó la semana pasada China para discutir sobre el fentanilo y cuestiones de aplicación de la ley, mientras que habría mantenido conversaciones con funcionarios chinos.

La visita de Patel a Pekín no fue anunciada oficialmente ni por Estados Unidos ni por China y fue reportada este lunes por la agencia Reuters que además indicó que una persona informada sobre el viaje del funcionario indicó que llegó a la citada ciudad el viernes y permaneció allí aproximadamente un día.

En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, declaró este lunes que desconocía el viaje, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública de China y la embajada de Estados Unidos en Pekín no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La citada agencia indicó que este lunes China anunció que realizará ajustes al catálogo de precursores químicos relacionados con las drogas y exigirá licencias para la exportación de ciertos productos químicos a Estados Unidos, Canadá y México.

En tanto, señaló que la autoridad antidrogas también reforzó la supervisión de la producción y exportación de productos químicos para la fabricación de drogas que no figuran en su lista de control, para evitar que lleguen a canales ilegales, según indicó en un comunicado.

Por su lado, Donald Trump redujo al 10% los aranceles a los productos chinos impuestos como castigo por el flujo de fentanilo, tras alcanzar un acuerdo durante las conversaciones del mes pasado con el mandatario chino, Xi Jinping.

Según se indicó, Xi trabajará "muy duro para detener el flujo" de fentanilo, un opioide sintético mortal que es la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos, dijo Trump a los periodistas después de las conversaciones.

