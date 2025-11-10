El Senado de EE.UU. alcanzó un acuerdo y puso fin al cierre del gobierno

El Senado de Estados Unidos alcanzó este domingo un acuerdo bipartidista para poner fin al cierre del gobierno federal, que se extendió desde el 1 de octubre y dejó a miles de empleados sin salario.

El entendimiento, impulsado por senadores moderados y avalado por la mayoría republicana, permitirá reabrir las dependencias públicas y extender el presupuesto hasta finales de enero, mientras continúa la negociación por los subsidios de salud.

Los moderados destrabaron el conflicto en el Congreso

El pacto fue encabezado por Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, senadoras de Nueva Hampshire, junto al independiente Angus King, de Maine. Los tres, exgobernadores con perfil conciliador, aceptaron votar la reapertura del gobierno si el Senado aprobaba tres leyes anuales de gasto y una prórroga temporal del financiamiento.

El líder republicano John Thune convocó a una votación inmediata y afirmó que “el momento de actuar es ahora”. El acuerdo prevé una futura votación sobre los subsidios a los seguros médicos y la reversión de los despidos masivos en la administración federal. “No debemos retrasarnos más”, expresó la senadora Susan Collins, presidenta de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias.

Persisten las divisiones entre los demócratas

Tras una extensa reunión de bancada, el líder demócrata Chuck Schumer sostuvo que no podía apoyar el pacto “de buena fe” y acusó a los republicanos de haber “creado una crisis de salud” que “hará sufrir inmensamente a los estadounidenses”.

El senador Bernie Sanders también rechazó el acuerdo, calificando como “un error horrible” abandonar la pelea por la extensión de los subsidios. Mientras tanto, el cierre gubernamental ha provocado retrasos en vuelos, riesgo en la asistencia alimentaria y la suspensión de pagos a empleados públicos.

Desde la Casa Blanca, Donald Trump evitó confirmar su respaldo al acuerdo, aunque declaró que “parece que estamos cerca de que el cierre termine”.

Con información de TN