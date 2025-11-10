La fiscalía sostiene que ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial. El exmandatario ya enfrenta un juicio por insurrección.
Brasil: un tornado arrasó una ciudad y dejó al menos seis muertos y 750 heridos
Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, quedó devastada tras el paso de un tornado de categoría 3 que destruyó el 80% de la ciudad. El gobierno envió ayuda humanitaria y equipos de rescate.El Mundo10/11/2025
Un tornado arrasó la ciudad de Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, Brasil, y dejó seis muertos y al menos 750 heridos durante la madrugada del sábado. Según el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental, el fenómeno alcanzó entre 180 y 250 km/h, lo que provocó severos daños.
El gobierno federal de Brasil anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de apoyo para la reconstrucción de las regiones afectadas en el centro-sur del estado. La tormenta dejó un amplio rastro de destrucción y las autoridades continúan trabajando en la búsqueda de posibles víctimas entre los escombros.
La Defensa Civil regional aseguró que ya se confirmaron seis fallecimientos como consecuencia del tornado, según relevaron medios locales, y que se continúa trabajando en la atención de los heridos y en la búsqueda de personas desaparecidas.
La magnitud del daño fue visible en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con reportes del Sistema de Monitoreo Ambiental de Paraná, el fenómeno provocó “caída de árboles e incluso de casas enteras”.
Según el medio brasileño CBN, Río Bonito do Iguaçu quedó prácticamente paralizada tras el fenómeno, con viviendas destechadas, estructuras dañadas y postes de luz derribados.
Las imágenes muestran la destrucción y devastación tras el paso del tornado. Aproximadamente el 80% de la ciudad fue destruida, según informó CBN. El coordinador de la Defensa Civil de Paraná, Fernando Schunig, afirmó que se sospecha que puede haber más víctimas bajo los escombros.
“Hemos tenido un tornado de categoría 3, como no se veía en el estado de Paraná desde hace mucho tiempo. Los daños fueron cuantiosos, con muchas estructuras colapsadas”, señaló.
“Existe una alta probabilidad de que haya más víctimas. Tenemos varios equipos del Cuerpo de Bomberos trabajando en el lugar y realizando búsquedas.” continuó,
Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando las condiciones en la región centro-sur de Paraná, mientras se mantienen advertencias por tormentas fuertes en zonas cercanas.
El Instituto Nacional de Meteorología informó que rige un nivel de “peligro por tempestades” en todo Paraná, así como en los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, fronterizos con Argentina y Uruguay.
