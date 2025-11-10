La fiscalía sostiene que ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial. El exmandatario ya enfrenta un juicio por insurrección.
Condenaron a la joven que afirmaba ser Madeleine McCann
Una mujer polaca de 24 años fue declarada culpable de acosar a los padres de la niña británica desaparecida tras afirmar ser ella misma, en un caso que reaviva el drama del misterio de Madeleine.El Mundo10/11/2025
La justicia británica declaró culpable a Julia Wandelt, la joven polaca de 24 años que desde 2022 afirma que es Madeleine McCann, de acosar a los papás de la nena desaparecida en 2007 en Portugal. Recibió una pena de seis meses de cárcel y una restrición de acercamiento.
La familia McCann llevó a la joven a la Justicia después de haber recibido reiterados mensajes y llamadas entre julio de 2022 y febrero de 2025, en los que la joven afirmaba ser Maddie. El juicio había empezado a principios de octubre y se extendió durante cinco semanas. “Sólo quiero saber realmente quien soy”, expresó la acusada ante el tribunal de Leicester.
Wandelt fue declarada culpable de acoso, pero absuelta del cargo de “stalking”, un delito contemplado por la justicia británica que refiere a seguir a alguien o presentarse en su domicilio con un comportamiento obsesivo. Sin embargo, como la joven lo había hecho en una sola ocasión, este cargo fue desestimado.
En el proceso judicial se incluyeron diversas declaraciones y mensajes enviados por Wandelt pidiendo reunirse con los papás de Madeleine. También se le realizó una prueba de ADN a la joven que indicó que no existía vínculo biológico con los McCann.
Finalmente, la justicia la condenó a seis meses de prisión, pero no irá a la cárcel ya que estuvo bajo custodia desde febrero de este año, por lo que se considera que ya cumplió su sentencia. Pero eso no fue todo, el juez también aplicó una orden de alejamiento y no podrá acercarse, mencionarlos, ni contactarse con ellos por ningún medio.
La reacción de la familia McCann
Los papás de Madeleine, Kate y Gerry McCann, sacaron un comunicado sobre la determinación de la Justicia: “A pesar del veredicto de culpabilidad por acoso emitido por el jurado, no nos complace el resultado“, indicaron.
“Como la mayoría de la gente, no queríamos pasar por un proceso judicial y solo queríamos que cesara el acoso. Esperamos que la Sra. Wandelt reciba la atención y el apoyo adecuados que necesita y que ninguna vulnerabilidad sea explotada por otros”, agregaron.
Antes de finalizar, volvieron a pedir colaboración de la sociedad para poder encontrar a su hija secuestrada en el 2007: “Si alguien tiene nuevas pruebas relacionadas con la desaparición de Madeleine, por favor, hágalas llegar a la policía“.
Con información de TN
Salta será sede del Seminario Internacional sobre Trata de Personas con expertos del país y el exterior
La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria invitó al “Seminario Internacional: Investigación de la Trata de Personas”, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en la Universidad Católica de Salta, con especialistas nacionales e internacionales.
