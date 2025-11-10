Dolor y alivio en la familia de Lior Rudaeff, el argentino asesinado por Hamas

“Se cierra un círculo después de dos años de no saber nada de mi primo. Es triste, pero esto terminó para nosotros.” Con esas palabras, Micaela Rudaeff, prima de Lior Rudaeff, resumió el torbellino de emociones que atraviesa su familia tras la confirmación de que el cuerpo del argentino-israelí fue devuelto a Israel por Hamas.

Lior, de 61 años, fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque del grupo terrorista al kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como voluntario en un servicio de ambulancias. Desde entonces, su familia vivió más de dos años de espera, incertidumbre y gestiones para que sus restos fueran repatriados.

En una entrevista con TN, Micaela relató que fue notificada por la embajada israelí antes de que la noticia se hiciera oficial. “Me preguntaron si quería saber más información, pero les dije que no. Mi primo ya descansa en paz y para mí eso es suficiente. No necesito más detalles. Más adelante quizás sí, pero ahora no”, relató, conmovida.

La mujer aseguró que el hallazgo y la identificación del cuerpo traen una sensación de cierre, aunque no de calma total. “Puedo descansar, pero no estar en paz. No hasta que vuelvan los últimos cinco rehenes que todavía siguen en Gaza”, afirmó.

A partir de octubre de 2023, Micaela se convirtió en una de las voces más firmes del reclamo internacional por la liberación de los cautivos. “Fueron dos años de poner el cuerpo, de poner la voz, de ser la voz de mi primo y de los 250 secuestrados que había en ese momento. Hoy quedan cinco. Es una mezcla de sensaciones: alivio, tristeza y cansancio”, expresó.

Consultada sobre el acuerdo de tregua que permitió la devolución de varios cuerpos, Micaela fue contundente: “Hamas no cumplió el acuerdo. La primera fase tendría que haber terminado hace rato. Con ellos, es un segundo a segundo. Uno no sabe nunca si van a cumplir. Yo solo quiero que esto se termine y que se cumpla todo lo pactado”.

En medio de esa tensión, Micaela viajará a Israel. “Llego el martes. Voy a poder estar con mi familia allá. Es un viaje que ya estaba planeado gracias al apoyo de muchas asociaciones, pero nunca imaginé que coincidiría con este momento. Es como si el destino me hubiera llevado justo para cerrar esta historia junto a ellos”, dijo, emocionada.