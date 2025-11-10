Dolor y alivio en la familia de Lior Rudaeff, el argentino asesinado por Hamas

La fiscalía sostiene que ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial. El exmandatario ya enfrenta un juicio por insurrección.
“Se cierra un círculo después de dos años de no saber nada de mi primo. Es triste, pero esto terminó para nosotros.” Con esas palabras, Micaela Rudaeff, prima de Lior Rudaeff, resumió el torbellino de emociones que atraviesa su familia tras la confirmación de que el cuerpo del argentino-israelí fue devuelto a Israel por Hamas.
Lior, de 61 años, fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque del grupo terrorista al kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como voluntario en un servicio de ambulancias. Desde entonces, su familia vivió más de dos años de espera, incertidumbre y gestiones para que sus restos fueran repatriados.
En una entrevista con TN, Micaela relató que fue notificada por la embajada israelí antes de que la noticia se hiciera oficial. “Me preguntaron si quería saber más información, pero les dije que no. Mi primo ya descansa en paz y para mí eso es suficiente. No necesito más detalles. Más adelante quizás sí, pero ahora no”, relató, conmovida.
La mujer aseguró que el hallazgo y la identificación del cuerpo traen una sensación de cierre, aunque no de calma total. “Puedo descansar, pero no estar en paz. No hasta que vuelvan los últimos cinco rehenes que todavía siguen en Gaza”, afirmó.
A partir de octubre de 2023, Micaela se convirtió en una de las voces más firmes del reclamo internacional por la liberación de los cautivos. “Fueron dos años de poner el cuerpo, de poner la voz, de ser la voz de mi primo y de los 250 secuestrados que había en ese momento. Hoy quedan cinco. Es una mezcla de sensaciones: alivio, tristeza y cansancio”, expresó.
Consultada sobre el acuerdo de tregua que permitió la devolución de varios cuerpos, Micaela fue contundente: “Hamas no cumplió el acuerdo. La primera fase tendría que haber terminado hace rato. Con ellos, es un segundo a segundo. Uno no sabe nunca si van a cumplir. Yo solo quiero que esto se termine y que se cumpla todo lo pactado”.
En medio de esa tensión, Micaela viajará a Israel. “Llego el martes. Voy a poder estar con mi familia allá. Es un viaje que ya estaba planeado gracias al apoyo de muchas asociaciones, pero nunca imaginé que coincidiría con este momento. Es como si el destino me hubiera llevado justo para cerrar esta historia junto a ellos”, dijo, emocionada.
Los uniformados fueron interceptados por un grupo armado ilegal cuando viajaban en un bus hacia su batallón, en la zona rural de Tame. La Defensoría del Pueblo exigió su liberación inmediata.
La conferencia climática más importante del año enfrenta falta de infraestructura, tensiones políticas y la urgencia de acordar una transición global lejos del petróleo.
Tras más de un mes de parálisis, republicanos y demócratas moderados acordaron reabrir las dependencias federales y extender el presupuesto hasta enero.
Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, quedó devastada tras el paso de un tornado de categoría 3 que destruyó el 80% de la ciudad. El gobierno envió ayuda humanitaria y equipos de rescate.
Una mujer polaca de 24 años fue declarada culpable de acosar a los padres de la niña británica desaparecida tras afirmar ser ella misma, en un caso que reaviva el drama del misterio de Madeleine.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Salta será sede del Seminario Internacional sobre Trata de Personas con expertos del país y el exterior
La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria invitó al “Seminario Internacional: Investigación de la Trata de Personas”, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en la Universidad Católica de Salta, con especialistas nacionales e internacionales.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.