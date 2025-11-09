La cuenta de Boca: ¿Qué resultado necesita para asegurar la Libertadores 2026?

Boca puede conseguir el gran objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026, mediante la tabla anual, ni más ni menos que en el Superclásico. Después de dos años sin participar, el Xeneize quiere cortar el maleficio y confirmar su boleto este domingo, en La Bombonera, ante River.

Con los tres puntos logrados ante Estudiantes, el equipo de Claudio Úbeda alcanzó las 56 unidades en la general (+25 de diferencia de gol) y quedó como único escolta de Rosario Central. Cabe recordar que el Canalla, con 62 (+25), ya se garantizó el primer puesto y por lo tanto jugar el certamen continental del próximo año.

Para Boca, el triunfo ante Estudiantes fue crucial en sus aspiraciones para participar de la Copa Libertadores del año que viene. Es que River perdió con Gimnasia por 1-0 y quedó tercero con 52 puntos (+19) en la tabla anual, seguido de Argentinos Juniors (51 y +18) y Deportivo Riestra (51 y +14).

Ganar. Los tres puntos es el único mecanismo que le garantizará presencia en el próximo certamen continental sin depender de otro resultado en la fecha 15 del Torneo Clausura.

¿Y el empate? Con dos condiciones: el equipo de Claudio Úbeda también podrá clasificar directamente si iguala con River y tanto Deportivo Riestra como Argentinos Juniors no ganan sus respectivos partidos ante Independiente y Belgrano.

Esos son los dos escenarios que ponen a Boca en la Copa Libertadores 2026, en lo que sería un festejo por partida doble ante River en La Bombonera. Una derrota implicaría que el Millonario se acerque a uno y todo quede supeditado a la última jornada del Clausura.

Con información de TyC Sports