¡Triunfazo histórico en Cardiff! Los Pumas golearon a Gales 52-28

En su primer partido por la ventana de noviembre, Los Pumas derrotaron a Gales por un claro 52-28 en Principality de Cardiff, en un choque clave pensando en el Ranking de World Rugby y su valor para el sorteo del Mundial 2027. Revivií el encuentro en en Disney+ Plan Premium.
El comienzo para el equipo argentino no podría haber sido mejor. Con control de pelota y territorio empezó a exponer las debilidades de un rival que no pasa por su mejor momento. En menos de 10 minutos, los de Felipe Contepomi ya habían llegado dos veces al try.
Primero Pedro Delgado usó toda su potencia para llegar a apoyar con lo justo, y un rato más tarde, Gerónimo Prisciantelli aprovechó un buen kick de Santiago Carreras para estirar la diferencia. Parecía que era un golpe de nocaut, pero los locales se recuperaron.
Con mucho amor propio y el apoyo de su público, el Dragón lo empató con conquistas de Tomos Williams y Dewi Lake. Había que barajar y dar de nuevo para Los Pumas.
El encuentro era muy parejo y disputado, y tras una acción desleal, con patada desde el piso incluida, Ben Thomas vio la amarilla. Esto le permitió respirar al combinado albiceleste, que con un penal su fullback se volvió a poner en ventaja.
Una vez pasada la tormenta, Argentina recuperó su juego, y aprovechando los espacios, llegó una nueva ráfaga de tries con Simón Benítez Cruz y Mateo Carreras, este último tras una gran patada de Pablo Matera, para irse al descanso 31-14 arriba.
Los Pumas aprovecharon el envión y de arranque en el complemento volvieron a marcar con la velocidad de Bautista Delguy, en la que también fue amonestado Tomos Williams. Al local le quedó lejísimos el tanteador y a pesar del descuento de Jac Morgan, la victoria argentina nunca sufrió peligro.
El ingreso de Louis Rees-Zammit trajo un poco de atención defensiva, pero los de Contepomi supieron cerrar bien los caminos. El tiempo restante sirvió para que los suplentes tuvieran minutos de calidad, y le dio la chance a Prisciantelli de volver a apoyar y marcar un doblete. Cerca del cierre, y solo para las estadística, los locales volvieron a achicar la diferencia.
Gran triunfo de Los Pumas en Cardiff, que terminaron a toda orquesta con un try de Santiago Grondona. Con solvencia y jerarquía, dieron un muy buen paso pensando en el ranking y el sorteo mundialista.
Síntesis
Gales: 1. Rhys Carré, 2. Dewi Lake, 3. Keiron Assiratti, 4. Dafydd Jenkins, 5. Adam Beard, 6. Alex Mann, 7. Jac Morgan (C), 8. Aaron Wainwright, 9. Tomos Williams, 10. Dan Edwards, 11. Josh Adams, 12. Ben Thomas, 13. Max Llewellyn, 14. Tom Rogers, 15. Blair Murray.
Ingresaron: ST: 4' Nicky Smith, Archie Griffin y Louis Rees-Zammit x Carré, Assiratti y Rogers, 19' Liam Belcher y Olly Cracknell x Lake y Morgan, 24' Freddie Thomas y Jarrod Evans x Wainwright y Edwards, 35' Kieran Hardy x Williams.
Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9, Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.
Ingresaron: ST: 5' Thomas Gallo y Tomás Rapetti x Vivas y Delgado, 6' Juan Cruz Mallía x Chocobares, 19' Rodrigo Isgró x Carreras, Alemanno x Kremer, Santiago Grondona por Oviedo, 24' Agustín Moyano por Benítez Cruz, 26' Ignacio Ruiz x Montoya.
Puntos en el primer tiempo: 7' try de Pedro Delgado convertido por Santiago Carreras (LP), 9' try de Gerónimo Prisciantelli convertido por Santiago Carreras (LP), 14' try de Tomos Williams convertido por Dan Edwards (G), 20' try de Dewi Lake convertido por Dan Edwards (G), 30' penal de Santiago Carreras (LP), 37' try de Simón Benítez Cruz convertido por Santiago Carreras (LP), 39' try de Mateo Carreras convertido por Santiago Carreras (LP).
Resultado parcial: Gales 14-31 Los Pumas
Puntos en el segundo tiempo: ST: 5' Thomas Gallo y Tomás Rapetti x Vivas y Delgado, 6' Juan Cruz Mallía x Chocobares, 19' Rodrigo Isgró x Carreras, Alemanno x Kremer, Santiago Grondona por Oviedo, 24' Agustín Moyano por Benítez Cruz, 26' Ignacio Ruiz x Montoya.
Resultado final: Gales 28-52 Los Pumas
Amonestados: PT: 27' Ben Thomas (G). ST: 4' Tomas Williams (G).
Expulsados: No hubo.
Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda)
Estadio: Principality, Cardiff
