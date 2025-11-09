El comienzo para el equipo argentino no podría haber sido mejor. Con control de pelota y territorio empezó a exponer las debilidades de un rival que no pasa por su mejor momento.
Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil
El argentino de Alpine terminó 15° en el GP de Brasil tras una carrera con incidentes y doble parada en boxes. Norris ganó, seguido por Antonelli y Verstappen.Deportes09/11/2025
Franco Colapinto completó su actuación en el Gran Premio de Brasil y finalizó 15° con su Alpine, en una carrera marcada por varios incidentes y estrategias en boxes. Lando Norris se quedó con la victoria en Interlagos, mientras que Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen completaron el podio. Pierre Gasly sumó el primer punto del año para Alpine.
El piloto argentino largó desde la posición 16 luego de beneficiarse por las sanciones a Max Verstappen y Esteban Ocon, quienes debieron partir desde boxes. En el arranque, un fuerte choque entre Gabriel Bortoleto y Lance Stroll obligó a la aparición temprana del Safety Car, mientras que Lewis Hamilton también sufrió un toque con Yuki Tsunoda y cayó al fondo del pelotón.
Durante la vuelta 6, otro incidente —esta vez entre Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri— provocó un Virtual Safety Car y el abandono del monegasco. Aprovechando el caos inicial, Colapinto escaló posiciones y llegó a ubicarse dentro del Top 10, alcanzando el 9° lugar antes de su primera detención en boxes.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
El Xeneize depende de un triunfo en La Bombonera para sellar su boleto continental y cortar la racha de dos años sin Libertadores. Si iguala, Boca deberá estar atento a lo que suceda en los partidos de Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.
La dirigencia de Gimnasia La Plata, liderada por Mariano Cowen, consiguió "aportes extraordinarios" y fondos externos, con la colaboración de AFA, para cancelar un sueldo completo al plantel y parte de la deuda con los empleados.
La Selección Argentina Sub-17, dirigida por Diego Placente, goleó 7-0 a Fiji en Qatar y finalizó la fase de grupos con puntaje ideal (tres triunfos). El equipo aseguró el primer puesto de la Zona D, evitando así cruces complicados en la próxima fase del Mundial.
El mediocampista de Chelsea explicó que necesita frenar para recuperarse antes del cierre de la temporada y, por tal motivo, no formará parte del amistoso ante Angola el viernes que viene.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
Colapinto, confundido tras despiste en el GP de Brasil: "No entiendo por qué perdí el auto"Deportes08/11/2025
El piloto argentino Franco Colapinto se mostró confundido y preocupado tras su abandono en la carrera Sprint, donde perdió el control de su monoplaza en la vuelta 6.
El presidente Lula Da Silva envió ayuda humanitaria y un equipo interministerial a las ciudades afectadas por el temporal en Brasil. Anunció acciones coordinadas con Defensa Civil y Salud.
Con varias sorpresas, Boca y River confirmaron la lista de convocados para el SuperclásicoDeportes08/11/2025
Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda dieron a conocer los futbolistas que formarán parte del trascendental partido que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera.