Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto completó su actuación en el Gran Premio de Brasil y finalizó 15° con su Alpine, en una carrera marcada por varios incidentes y estrategias en boxes. Lando Norris se quedó con la victoria en Interlagos, mientras que Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen completaron el podio. Pierre Gasly sumó el primer punto del año para Alpine.

El piloto argentino largó desde la posición 16 luego de beneficiarse por las sanciones a Max Verstappen y Esteban Ocon, quienes debieron partir desde boxes. En el arranque, un fuerte choque entre Gabriel Bortoleto y Lance Stroll obligó a la aparición temprana del Safety Car, mientras que Lewis Hamilton también sufrió un toque con Yuki Tsunoda y cayó al fondo del pelotón.

Durante la vuelta 6, otro incidente —esta vez entre Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri— provocó un Virtual Safety Car y el abandono del monegasco. Aprovechando el caos inicial, Colapinto escaló posiciones y llegó a ubicarse dentro del Top 10, alcanzando el 9° lugar antes de su primera detención en boxes.

Con información de Minuto Uno