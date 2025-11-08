El ejército israelí confirmó que el cadáver entregado ayer viernes por Hamás y Yihad Islámica fue identificado como el del rehén israeloargentino Lior Rudaeff, de 61 años.
Tornado destruye el 80% de Río Bonito do Iguaçu y provoca emergencia en 14 municipios
Al menos cinco personas murieron y 430 resultaron heridas tras el paso de un devastador tornado en el estado de Paraná, al sur de Brasil.El Mundo08/11/2025
Al menos cinco personas murieron y unas 430 sufrieron heridas, nueve de ellas de gravedad, después que un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora provocara a su paso enorme destrucción en ciudades de Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Paraguay, informó este sábado la Defensa Civil.
Las ciudades más castigadas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde fueron reportadas cuatro víctimas mortales, y Guarapuava, con un muerto, pero al menos 14 municipios se declararon en estado de emergencia tras el paso del tornado.
Según la Defensa Civil, el fenómeno, con vientos fuertes, tempestad y granizo, destruyó cerca del 80 % de los inmuebles de Río Bonito do Iguaçu, ciudad de unos 13.500 habitantes y en donde los fuertes vientos destejaron decenas de viviendas y derribaron numerosos árboles y postes del tendido eléctrico.
Ciudades colapsadas
"Entre el 80 y el 90 % de la ciudad fue colapsada", afirmó el secretario de Seguridad Pública de Paraná, coronel Hudson Leoncio Teixeira. Al menos 3.000 viviendas de esta ciudad continuaban sin servicios de electricidad y agua en la madrugada de este sábado.
Según los servicios meteorológicos, la destrucción fue causada por un tornado que se formó dentro de una supercelda, como son conocidas las tormentas extremas que se caracterizan por su larga duración y por la presencia de una corriente ascendente rotatoria principal.
Los otros dos estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul y Santa Catarina, declararon el estado de emergencia por el registro de un ciclón extratropical que avanza en dirección norte. Mientras que la gobernación de Sao Paulo, estado más poblado de Brasil, envió mensajes de alerta a los habitantes de varios municipios ante la posibilidad de que este ciclón llegue a su territorio este sábado.
Con información de mn/efe, afp
