La industria cayó 3,6% en los últimos cuatro meses: el sector textil fue el más golpeado en septiembre

El INDEC informó este viernes que su Índice de Producción Industrial (IPI) tuvo una merma del 0,1% respecto de agosto. Por ende, de acuerdo con a serie desestacionalizada, el nivel de actividad fue 3,6% inferior al de mayo y fue el segundo más bajo desde abril.

A nivel sectorial, el declive mensual más pronunciado en septiembre se verificó en la producción de textil e indumentaria (-6,1%). Según fuentes del sector, el derrumbe responde a la combinación de baja demanda y apertura comercial.

Detrás, en orden de importancia, le siguió una baja del 1,4% en la fabricación de minerales no metálicos, muy asociados a la actividad de la construcción.

Durante el período en cuestión, el oficialismo sufrió un duro revés en los comicios bonaerenses. En un marco de fuerte desconfianza en el plan económico y temor por el retiro del apoyo internacional (duda que luego fue despejada por la victoria de La Libertad Avanza en octubre), muchas empresas retrasaron sus decisiones de inversión y se movieron con cautela. No obstante, la industria viene siendo perjudicada por efectos estructurales del modelo económico actual, que trascienden al denominado "riesgo kuka".

Fuertes caídas en la producción local de la industria textil y la industria automotriz

En la comparación contra el último pico de mayo, la industria textil también es la más golpeada, con un desplome del 22,4%. También resaltan bajas en la industria automotriz (-14,8%), productos de caucho y plástico (-13,3%) e industrias metálicas básicas (-10,4%).

La apertura comercial también explica el deterioro de la producción local de las terminales automotrices, que a su vez genera una menor demanda de otras actividades, como las de neumáticos y acero, por ejemplo. Al respecto, cabe remarcar que ayer se conoció una profundización en el déficit comercial con Brasil, lo cual es explicado fundamentalmente por la dinámica del sector de autos.

Mientras las exportaciones argentinas caen, en un contexto de creciente penetración de vehículos chinos en el país vecino, las importaciones aumentan como reflejo de la estrategia comercial del Gobierno.

Solo cuatro de las 16 divisiones del IPI produjeron más que en mayo: estas fueron refinación de petróleo (+17,2%), otros equipos, aparatos e instrumentos (+10%), maquinaria y equipo (+2,2%) y muebles, colchones y otras industrias manufactureras (+1,9%).

En términos interanuales, la industria exhibió un retroceso del 0,7% en el noveno mes de 2025. En el acumulado del año muestra una mejora del 3,8%, principalmente por la baja base de comparación de los primeros meses de 2024.

Ámbito