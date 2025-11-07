La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
La Mona Jiménez festejará sus 75 años en el Festival Bum Bum 2026
El legendario cantante celebrará su cumpleaños junto a miles de fanáticos el sábado 10 de enero, en la playa del estadio Kempes. Su hijo Carli confirmó la fecha y la grilla de artistas invitados.Cultura & Espectáculos07/11/2025
Através de las redes sociales, Carli Jiménez comunicó cuándo será la próxima edición del Festival Bum Bum, algo que generó emoción entre los seguidores de La Mona Jiménez. El evento se desarrollada, como es habitual, en la playa de estacionamiento del estadio Mario Alberto Kempes.
Este evento musical será el festejo soñado de los 75 años del Mandamás durante el sábado 10 de enero. La leyenda del cuarteto celebrará su cumpleaños en la madrugada del 11, ante una multitud que asistirá para endiosarlo una vez más.
Asimismo, Carli contó que la grilla de artistas del Bum Bum 2026 serán La Mona Jiménez, Luck Ra, La Joaqui, The La Planta, Lauty Gram, Flor Álvarez y Los Herrera. Aún no se hay información oficial sobre la venta de entradas.
Con información de Vía País
En el Día del Escritor Salteño, el sector editorial provincial subraya la importancia de las ferias del libro y la digitalización como herramientas para fortalecer la producción y difusión literaria en la provincia.
El certamen, que se realizará cada dos años, busca reconocer, visibilizar y promover la creación literaria latinoamericana en el género de novela corta, retomando el legado de una de las precursoras más notables de la narrativa argentina.
El anuncio de su salida causó interés y curiosidad por parte de los seguidores. El esperado encuentro de dos artistas que marcaron la historia de la música latina.
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.