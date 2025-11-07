La Mona Jiménez festejará sus 75 años en el Festival Bum Bum 2026

Através de las redes sociales, Carli Jiménez comunicó cuándo será la próxima edición del Festival Bum Bum, algo que generó emoción entre los seguidores de La Mona Jiménez. El evento se desarrollada, como es habitual, en la playa de estacionamiento del estadio Mario Alberto Kempes.

Este evento musical será el festejo soñado de los 75 años del Mandamás durante el sábado 10 de enero. La leyenda del cuarteto celebrará su cumpleaños en la madrugada del 11, ante una multitud que asistirá para endiosarlo una vez más.

Asimismo, Carli contó que la grilla de artistas del Bum Bum 2026 serán La Mona Jiménez, Luck Ra, La Joaqui, The La Planta, Lauty Gram, Flor Álvarez y Los Herrera. Aún no se hay información oficial sobre la venta de entradas.

Con información de Vía País