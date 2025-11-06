Se registran más de 11 ataques por día a policías: Más del 50% ocurrió en CABA y GBA

Luego de la saliera bancaria frustrada en Núñez por un efectivo retirado de la Policía Federal, que dejó como saldo un motochorro abatido, se conoció que en lo que va de este 2025 hubo más de 3.120 ataques de delincuentes hacia policías en todo el país, lo que significa que son unos 11 casos por día.

Así lo denunciaron las ONGs Defendamos Buenos Aires y Defendamos la República Argentina, encabezadas por el abogado experto en Seguridad Pública Javier Miglino.

En ese sentido, Miglino remarcó que "se trata de un triste récord de ataques a uniformados en todo el país, algo que no ocurrió nunca desde que en 1985 comenzaron las primeras mediciones".

Los ataques denunciados fueron con todo tipo de armas: desde revólveres, pistolas y escopetas hasta cuchillos y palos.

"Estamos hablando de poco más de 11 casos cada 24 horas en estos 310 días de 2025. Más de la mitad de los ataques ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. El resto en todo el país", precisó el letrado.

El martes al menos seis motochorros en tres motos siguieron desde la esquina de la Avenida Corrientes y Reconquista en pleno Microcentro hasta Núñez a dos hombres en un vehículo que en apariencia habían retirado dinero en efectivo de una financiera.

"En ese aspecto, fueron más de 16 kilómetros de persecución, lo que habla de un entramado criminal con infraestructura y con lo más peligroso del mundo: tiempo a favor para seguir a las víctimas y para atacarlas. Por fortuna en el vehículo viajaba de acompañante un cabo primero retirado de la Policía Federal que cuando fue encañonado por uno de los motochorros, se defendió y abatió en el lugar a uno de ellos. El otro logró escapar", señaló Miglino.

"Y añadió: "Todo ocurrió en la tranquila zona de Cuba e Iberá, donde los vecinos que tomaban un café a pocos metros tuvieron que salir corriendo. Aparentemente había dos motos más de apoyo por lo que la Justicia Nacional de Instrucción está peritando las cámaras de seguridad".

La causa quedó a cargo del juez Santiago Bignone, del Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal número 39,quien dispuso la imputación del policía retirado, pero ordenó que quede en libertad al considerar que actuó en legítima defensa.

En la provincia de Buenos Aires, la mayor cantidad de ataques, según las denuncias efectuadas por vecinos, se dieron en las localidades de Loma Hermosa, San Martín, Quilmes, Lomas de Zamora, San Isidro (en especial en la zona de la villa La Cava) y en Moreno.

En Capital Federal las zonas más peligrosas para el accionar policial son Flores y Bajo Flores (en derredor de la Villa 1-11-14), en Barracas (en cercanías de la Villa 21-24), Mataderos, Nueva Pompeya y Retiro.

"Los delincuentes no solo atacan con armas de fuego sino con lo que tengan a mano, lo que torna la situación más potencialmente letal", indicó Miglino.

De acuerdo a este relevamiento, luego siguieron las provincias de Córdoba, Santa Fe (en particular la zona de Rosario), Mendoza, Neuquén, Misiones y Chubut.

"Entre esas seis provincias, más Capital Federal y el Conurbano, se han producido más del 80 por ciento de todos los ataques a policías en todo el país", sostuvo el abogado experto en Seguridad Pública.

Si bien no hay un número de bajas oficial a nivel nacional de policías muertos en cumplimiento del deber y por ser víctimas de la inseguridad, a partir de las informaciones publicadas en medios de todo el país en este 2025 hubo al menos 29 policías muertos en la República Argentina.

"Se trata de menos del 10 por ciento de los más de 300 que hubo en México o de los 219 en Brasil. Pero muchos más de los 11 uniformados que perdieron la vida en España, nueve en Francia u ocho en Italia", afirmó Miglino.

El letrado indicó a los vecinos que "si ven un hecho de inseguridad en cualquier parte del país y quiere denunciarlo con absoluta reserva de identidad, puede hacerlo en el correo de Defendamos la República Argentina: [email protected]" .

"Y si ocurre en la Ciudad o en la provincia de Buenos Aires el correo es: [email protected] Haremos el reclamo judicial con absoluta reserva de identidad", concluyó el abogado.

Con información de Noticias Argentinas