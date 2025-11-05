La campaña busca reforzar las reservas de sangre y sensibilizar sobre la donación voluntaria. También se brindará información sobre cómo convertirse en donante de médula ósea.
“Pidan factura y denuncien”: el reclamo de Mangione por cobros indebidos de plus
El ministro alertó sobre prácticas irregulares de médicos y odontólogos que exigen pagos adicionales y adelantó que implementarán un sistema digital para controlar las prestaciones.Salta05/11/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, advirtió sobre casos de cobros indebidos por parte de profesionales que integran el padrón A del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) y reiteró su pedido a los afiliados para que realicen las denuncias formales.
“Hay muchos avivados. Si te pagan una miseria, no labures, pero no le cobres al paciente”, dijo el funcionario, al referirse a las quejas que recibe de afiliados que son obligados a pagar sumas adicionales por prestaciones que deberían estar cubiertas.
Mangione explicó que el IPS cuenta con dos padrones —A y B—, según el tipo de convenio con los profesionales. Sin embargo, algunos médicos del padrón A cobran igual que los del B, lo que representa una irregularidad.
“Le pido a los pacientes que pidan factura. Si no se las dan, háganme llegar la denuncia. No deben tener miedo ni vergüenza. Si los atienden mal por reclamar, no les va bien a los profesionales tampoco”, subrayó.
El ministro detalló que la situación no se limita solo a médicos: también involucra a bioquímicos y odontólogos, quienes aplican cobros fuera de lo permitido. En ese sentido, adelantó que el Gobierno busca implementar un sistema de validación digital para controlar en tiempo real las prestaciones y evitar abusos.
Mangione indicó además que el presidente del IPS, Mario Lugones, podría visitar la provincia: “Todos estamos interesados en lo mismo. Lo invité para que venga porque esto nos preocupa a todos”, concluyó.
