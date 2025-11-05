“Pidan factura y denuncien”: el reclamo de Mangione por cobros indebidos de plus

Por Aries, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, advirtió sobre casos de cobros indebidos por parte de profesionales que integran el padrón A del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) y reiteró su pedido a los afiliados para que realicen las denuncias formales.

“Hay muchos avivados. Si te pagan una miseria, no labures, pero no le cobres al paciente”, dijo el funcionario, al referirse a las quejas que recibe de afiliados que son obligados a pagar sumas adicionales por prestaciones que deberían estar cubiertas.

Mangione explicó que el IPS cuenta con dos padrones —A y B—, según el tipo de convenio con los profesionales. Sin embargo, algunos médicos del padrón A cobran igual que los del B, lo que representa una irregularidad.

“Le pido a los pacientes que pidan factura. Si no se las dan, háganme llegar la denuncia. No deben tener miedo ni vergüenza. Si los atienden mal por reclamar, no les va bien a los profesionales tampoco”, subrayó.

El ministro detalló que la situación no se limita solo a médicos: también involucra a bioquímicos y odontólogos, quienes aplican cobros fuera de lo permitido. En ese sentido, adelantó que el Gobierno busca implementar un sistema de validación digital para controlar en tiempo real las prestaciones y evitar abusos.

Mangione indicó además que el presidente del IPS, Mario Lugones, podría visitar la provincia: “Todos estamos interesados en lo mismo. Lo invité para que venga porque esto nos preocupa a todos”, concluyó.