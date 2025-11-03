Feriados de noviembre 2025: fin de semana largo con fines turísticos

El calendario de feriados oficializado por el Ministerio del Interior de la Nación estableció para noviembre de 2025 un nuevo fin de semana largo que se extenderá desde el viernes 21 (día no laborable con fines turísticos) hasta el lunes 24, fecha a la que se trasladó la jornada conmemorativa del jueves 20 en el que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

La medida apunta a mostrar cercanía con el rubro que vive del turismo y brindar un alivio a los empresarios del sector. Es una nueva oportunidad para que los argentinos consulten el calendario y organicen una nueva pequeña escapada.

La medida despertó optimismo entre hoteleros y gastronómicos, que la consideran como “una chance para recuperar el terreno tras meses de actividad en declive”.

El fin de semana largo se completará con el sábado 22 y el domingo 23, que conformarán un descanso extendido de cuatro días. Mar del Plata comenzó a idear una propuesta para sumar feriados al calendario 2026 ante la crisis del sector turístico a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

Desde el EMTURyc preparan una iniciativa centrada en repuntar el turismo interno, ante los “números preocupantes” que se evidenciaron en la ciudad balnearia durante la temporada baja y la tendencia negativa que se pronunció en vacaciones de invierno.

Calendario de feriados en noviembre 2025

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos (Día no laborable). Este día se suma al fin de semana para potenciar la actividad turística en el país.

Lunes 24 de noviembre: Feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional. Originalmente, esta conmemoración se celebra el 20 de noviembre, pero la ley permite su traslado al lunes más cercano para generar un fin de semana largo.

No es la primera vez que el Gobierno recurre a esta herramienta: el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural también fue movido para favorecer el turismo. El 12 de octubre de este año cayo domingo y se decidió trasladarlo al viernes 10, también mediante un decreto.

El Gobierno busca mostrar sensibilidad hacia el consumo interno y alivio para sectores castigados.

Estas dos jornadas ofrecerán nuevas oportunidades para desconectar y cerrar el año con energías renovadas. Además, la buena noticia es que en lo que queda del 2025 aún restan dos fines de semana largos.

Perfil