Explosión en Pergamino: La nena herida recibió el alta, tras 20 días internada

Indulgencias y año jubilar: Cómo rezar por los difuntos
Sacerdote detalló el significado de las indulgencias y cómo los fieles pueden ofrecer oraciones, sacrificios y gestos de amor por sus seres queridos fallecidos durante el año jubilar.
Tras el grave accidente en la feria de ciencias, Catalina Maglio abandonó el Hospital Garrahan. La niña de Pergamino seguirá la recuperación con tratamiento ambulatorio.Sociedad02/11/2025
Catalina Maglio, la nena de 10 años que resultó herida por la explosión de un experimento durante una feria de ciencias en Pergamino, recibió el alta médica y pudo abandonar el Hospital Garrahan después de 20 días de internación, aunque deberá seguir con un tratamiento ambulatorio.
El accidente ocurrió el jueves 9 de octubre en el Instituto Comercial Rancagua, mientras la menor presenciaba el evento abierto a la comunidad. Un volcán fabricado por los alumnos falló y estalló en plena presentación, y Catalina resultó herida por una esquirla de metal que la impactó en el rostro.
En un primer momento fue asistida en el Hospital San José de Pergamino pero, por la gravedad de sus lesiones, se decidió trasladarla al Hospital Garrahan en un helicóptero sanitario de la provincia de Buenos Aires. Allí fue operada y permaneció internada en la unidad de terapia intensiva.
"Después de 20 días, así de contentos nos fuimos", anunció su papá, Javier Maglio, con una foto de toda la familia que publicó en sus redes sociales. Según explicó a La Opinión, deberán permanecer unos días más en la Ciudad de Buenos Aires antes de volver a su casa en Pergamino.
"Vamos a estar hasta el 12 o 13 de noviembre, según cómo avance todo. Después, cuando los médicos lo autoricen, volveremos a Fontezuela", explicó. El tratamiento incluye curaciones periódicas, fisioterapia, kinesiología y otros cuidados apuntados a la rehabilitación facial para que el personal del Garrahan monitoree su evolución.
Sacerdote detalló el significado de las indulgencias y cómo los fieles pueden ofrecer oraciones, sacrificios y gestos de amor por sus seres queridos fallecidos durante el año jubilar.
El padre Jorge Crespo explicó el sentido de cada celebración y cómo ambas unieron historia, fe y tradiciones familiares que siguen vivas en Salta y América Latina.
Se trata de una tradición ancestral que se conmemora los 1 y 2 de noviembre. “Hacemos ofrendas que son panes de diferentes formas para esperar a nuestros seres queridos”, señalaron.
La obra, realizada por la artista francesa Caroline de Chaunac en la Facultad de Ciencias Exactas, recuerda la figura del querido docente de física que marcó a generaciones de estudiantes. La iniciativa forma parte del Plan de Intervenciones Artísticas de la comuna.
La historiadora Laura Colivadino recordó el origen humilde del Diez y su coherencia política, desde el peronismo hasta su defensa de los trabajadores y jubilados.
Uno de los fundadores explicó cómo la innovación y el trabajo constante llevaron a la marca salteña de aderezos a expandirse más allá de Salta.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Las aerolíneas argentinas manifestaron su preocupación por los paros programados de controladores aéreos para el mes de noviembre.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.