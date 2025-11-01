Qué diferencia hay entre Todos los Santos y los Fieles Difuntos, según la Iglesia

Indulgencias y año jubilar: Cómo rezar por los difuntos
Sacerdote detalló el significado de las indulgencias y cómo los fieles pueden ofrecer oraciones, sacrificios y gestos de amor por sus seres queridos fallecidos durante el año jubilar.
Ivana Chañi
En diálogo con Vale Todo por Aries, el padre Jorge Crespo explicó el verdadero sentido de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, fechas en las que la Iglesia Católica conmemora a Todos los Santos y a los Fieles Difuntos.
El sacerdote recordó que en los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles eran perseguidos por el Imperio Romano, las comunidades se reunían en catacumbas y escribían los nombres de los mártires que morían por su fe. Con el paso del tiempo y la legalización del cristianismo, se creó un calendario propio para honrar a quienes habían entregado su vida, pero como eran tantos, la Iglesia instituyó una solemnidad general el 1 de noviembre para celebrar a “todos los santos”, conocidos y anónimos.
En cambio, el 2 de noviembre se dedica a todos los fieles difuntos, un día en que las familias recuerdan a sus seres queridos. “Así como los santos tienen su día, también lo tienen nuestros difuntos. Es un gesto de amor dedicarles una jornada para rezar por ellos y recordarlos”, señaló Crespo.
Consultado sobre las costumbres locales, el sacerdote destacó que en Salta y en muchas regiones del país se mantiene viva la tradición de preparar ofrendas de comida o bebida en honor a los fallecidos. “No hay que separar lo espiritual de lo material. Somos cuerpo y alma; la oración y los gestos concretos se complementan. Recibir a nuestros difuntos con cariño es una forma de celebrar la vida”, explicó.
Crespo también advirtió que celebraciones como Halloween desvirtuaron el sentido cristiano original: “Era un día de reflexión y silencio previo a Todos los Santos, pero la globalización mezcló símbolos y hoy se perdió su significado”.
Finalmente, el sacerdote dejó un mensaje de esperanza: “Estas fechas nos recuerdan que la vida no termina con la muerte. Nuestros difuntos siguen vivos en Dios, y cada gesto de amor hacia ellos nos acerca un poco más a la santidad”.
