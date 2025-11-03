Kicillof presentará el Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires

Milei presentó la foto oficial de su nuevo gabinete en Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión de su Gabinete renovado en Casa Rosada. Participaron los nuevos ministros Diego Santilli y Manuel Adorni.
El gobernador expondrá los principales lineamientos del plan de recursos y gastos, que incluirá un pedido de endeudamiento, en un acto en La Plata.Política03/11/2025
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará este lunes el Presupuesto 2026 para su administración, acompañado por intendentes, ministros y legisladores.
El evento tendrá lugar a la 14.30 en el Salón Dorado de la casa de gobierno de La Plata, y está previsto que Kicillof explique los principales lineamientos del plan de recursos y gastos del próximo año, que incluirá un pedido de endeudamiento.
Serán los cálculos que hizo la administración de Kicillof para su séptimo año al frente de la provincia de Buenos Aires, en momentos en que se mantiene el enfrentamiento por los recursos con el gobierno nacional de Javier Milei.
Tras la presentación, el proyecto será enviado a la Legislatura bonaerense para que comience formalmente su discusión.
De acuerdo al gobierno provincial, la Nación tiene una deuda con el distrito de 12,9 billones de pesos.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó el viernes pasado que Kicillof expondrá "la necesidad” que existe de “contar con estos instrumentos para para poder llevar adelante todas sus políticas en este contexto tan ruinoso que está viviendo en la Argentina”.
Con información de Noticias Argentinas
El intendente Diego Nanni reveló que "muchos intendentes están disgustados" con las recientes declaraciones de Cristina Kirchner sobre las elecciones del 26 de octubre.
El nuevo ministro del Interior aseguró que su agenda se centrará en el Presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal y el nuevo código penal.
La empresa que regularice empleados quedaría liberada de multas y deudas. No habría tope a indemnizaciones. Es una de las propuestas que se estudian en el grupo que elabora la iniciativa del Gobierno.
Tras ser designado Ministro del Interior, Diego Santilli no asumirá la banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Su lugar en la Cámara Baja será ocupado por Rubén Torres, hombre de LLA.
La designación de Diego Santilli como Ministro del Interior lo expuso a una fuerte crítica: no asumirá su banca de diputado. "Asumimos todos", dijo hace algunos días, contradiciendo su postura. actual.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.