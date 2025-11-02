Apuñalamiento masivo en tren en Reino Unido: Policía descarta móvil terrorista

Un pasajero relató que, en medio de los gritos y la sangre, pensó que el ataque era una "broma de Halloween". La policía, que descarta el terrorismo, investiga a los dos detenidos.
La Policía británica confirmó que el apuñalamiento masivo ocurrido el sábado en un tren rumbo a Londres no se investiga como móvil terrorista.El Mundo02/11/2025
La Policía británica no investiga como un ataque terrorista un apuñalamiento masivo que tuvo lugar el sábado y que dejó a diez personas heridas, entre ellas dos de gravedad, informaron este domingo fuentes policiales. Por el atentado, ocurrido en un tren que se dirigía desde Doncaster a la estación londinense de King's Cross, hay dos hombres detenidos, ambos de nacionalidad británica.
Si bien en un comienzo unidades antiterroristas colaboraron con la investigación, finalmente parece haberse descartado esa motivación tras el ataque. "En estos momentos, no hay indicios de que se trate de un incidente terrorista", dijo el superintendente John Loveless, de la Policía de Transportes, desde la estación donde ocurrió el ataque, que continúa cerrada.
Los detenidos, sobre los que pesa la sospecha de intento de homicidio, son dos hombres de 32 y 35 años que son interrogados por separado para intentar aclarar lo sucedido. Ambos fueron capturados por la policía luego de que el tren donde se produjo el ataque hiciera una parada de emergencia en Huntingdon, unos 130 kilómetros al norte de Londres.
Starmer: "Incidente espantoso"
De las diez personas heridas por las puñaladas que debieron ser hospitalizadas, cuatro ya fueron dadas de alta y dos se encuentran en estado crítico "con peligro de muerte”. El primer ministro Keir Starmer calificó lo sucedido como "incidente espantoso" y "profundamente preocupante", mientras el rey Carlos III declaró que estaba "verdaderamente horrorizado y conmocionado".
Olly Foster, testigo del ataque, dijo a la BBC que él se encontraba en el tren cuando alguien pasó corriendo advirtiendo que había un hombre apuñalando "todo y a todos". "Me apoyé en un asiento y mi mano quedó llena de sangre. Luego miré los otros asientos y había sangre por todas partes", indicó.
Otro testigo indicó a Sky News que un sospechoso blandía un cuchillo enorme y luego fue reducido por unos agentes que usaron una pistola eléctrica. El jefe policial Loveless pidió a los ciudadanos que traten de aportar más información sobre el incidente y provea detalles "por pequeños que puedan parecer", y ofreció varias líneas de teléfono para hacerlo.
Con información de Reuters, EFE
