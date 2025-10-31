River busca batir un récord histórico en las elecciones de este sábado

River Plate vivirá una nueva jornada de elecciones este sábado entre las 10 y las 20 con la posibilidad de marcar un nuevo récord en su vida social. Los comicios del 2021 que consagraron a Jorge Brito como flamante presidente tuvieron la presencia de 19.833 socios votando, el registro más alto de la historia reciente de la entidad y uno de los más importantes en el fútbol argentino.

Con cinco candidatos, el Millonario volverá a elegir mandatario para el siguiente ciclo de cuatro años este sábado en el Estadio Monumental con la novedad de la Boleta Única Electrónica. Habrá 87.000 socios habilitados para participar del cónclave, recordando que los últimos tres comicios de 2013 (18.372), 2017 (18.872) y 2021 (19.833) fueron los que contaron con mayor participación en la historia del club.

Boca Juniors, con la elección de Juan Román Riquelme en 2023, tiene la marca más alta de participación societaria con 43.367 votantes en el fútbol argentino. La semana pasada, Benfica de Portugal logró una elección récord a nivel mundial con la presencia de más de 86 mil votantes (contabilizando también los blancos y los nulos). Según el método de este club, el próximo 8 de noviembre habrá una segunda vuelta entre Rui Costa, el actual presidente, contra João Noronha Lopes y desde la directiva tienen el desafío de convencer a 100 mil socios que se presenten en las elecciones para registrar en la estadística en los Guinness World Records. Esta marca superó la que había firmado el Barcelona en 2021 y 2010 con las elecciones de Joan Laporta y Sandro Rosell, respectivamente, con la presencia de más de 55 mil electores.

Hay que tener en cuenta que no todos los clubes del mundo tienen el método de elecciones que conocemos en Argentina, pero se tomó en cuenta la mayor cantidad de votantes registrados recientemente en distintos clubes del mundo como Benfica (Portugal) o Fenerbahçe (Turquía). Incluso en algunos países de Europa existe la posibilidad de votar vía correo sin la necesidad de asistir a la sede: en las últimas elecciones del Barcelona, que seleccionaron a Laporta en 2021, hubo 20.663 socios que lo hicieron por correo.

LAS ELECCIONES DE RIVER PLATE CON MAYOR PARTICIPACIÓN



2021: 19.833 votantes (Jorge Brito electo)

2017: 18.872 votantes (Jorge D’Onofrio reelecto)

2013: 18.372 votantes (Jorge D’Onofrio electo)

2009: 14.243 votantes (Daniel Alberto Passarella electo)

1968: 12.198 votantes (Julián Kent electo)

1983: 10.520 votantes (Hugo Santilli electo)

1964: 10.117 votantes (Antonio Vespucio Liberti reelecto)

ELECCIONES RÉCORD DEL NUEVO MILENIO EN EL FÚTBOL

• Benfica: 86.297 votantes (primera vuelta - 2025)

• Barcelona: 57.088 votantes (Sandro Rosell - 2010) / 55.611 votantes (Joan Laporta - 2021)

• Boca Juniors: 43.367 votantes (2023)

• Boca Juniors: 37.930 votantes (Jorge Amor Ameal - 2019)



• Real Madrid: 33.114 votantes (Florentino Pérez - 2000) / 31.007 votantes (Florentino Pérez - 2004)

• Inter Porto Alegre: 29.796 votantes (Alessandro Barcellos - 2023)

• Athletic Club Bilbao: 23.506 votantes (Jon Uriarte - 2022)



• Sporting Lisboa: 22.510 votantes (Frederico Varandas - 2018)

• Fenerbahçe: 24.732 votantes (Sadettin Saran - 2025)

• River Plate: 19.833 votantes (Jorge Brito - 2021)

• San Lorenzo: 16.358 votantes (Marcelo Moretti - 2023)

• Independiente: 15.966 votantes (Fabián Doman - 2022)

• Gremio: 14.895 votantes (Alberto Guerra - 2022)

• Peñarol: 13.051 votantes (Ignacio Ruglio - 2022)

• Rosario Central: 11.724 votantes (Rodolfo Pollina - 2018)

• Nacional: 11.700 votantes (José Decurnex - 2018)

• Talleres de Córdoba: 11.433 votantes (Andrés Fassi - 2025)

• Racing: 10.790 votantes (Diego Milito - 2024)

* Los registros máximos están basados en las elecciones desarrolladas en el nuevo milenio.

